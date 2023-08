Bruno Barticciotto recuerda su paso por la UC: "No lo pasé muy bien, fue una enseñanza"

Bruno Barticciotto lucha por ganar terreno y debutar en Talleres de Córdoba. Pero también tiene claro los logros conseguidos hasta ahora. Desde su formación en la UC hasta los dos pasos por Palestino, que desembocaron en su traspaso al fútbol de Argentina.

De todo eso habló el atacante de 22 años con Todos Somos Técnicos. Desde suelo cordobés rememoró aquel retorno a Universidad Católica tras la cesión en el Tino durante el Campeonato Nacional 2021, donde anotó dos goles. Pero en el torneo del año siguiente, el hijo de Marcelo Barticciotto no encontró la continuidad deseada.

“Lo de Católica creo que fue una enseñanza y me hizo sacar un poco de lo que soy ahora. No la pasé muy bien. Justo llegué en un momento en que el club era tetracampeón. Tenía la ilusión de jugar y no jugué prácticamente nada”, recordó el futbolista nacido el 7 de mayo de 2001.

Y prosiguió con el agradecimiento a esa experiencia. “Es lo que te forma, te hace tomar otras decisiones y sacar carácter en un futuro. No diría que fue un paso malo, fue de aprendizaje y sacar cosas para el futuro”, añadió Bruno Barticciotto, quien se anotó con dos goles en el triunfo de la Roja ante República Dominicana.

Bruno Barticciotto le agradece a la UC y cierra la puerta de Colo Colo… por ahora

Bruno Barticciotto tiene palabras de agradecimiento con la UC. Sabe que ese paso fue útil en su proceso formativo. Y que todos los esfuerzos que realizó en San Carlos de Apoquindo tuvieron algo que ver en su traspaso a la Liga Profesional de Argentina.

“Le tengo mucho cariño a Colo Colo. A Católica también, me formé ahí. Mi papá y mi familia son todos hinchas de Colo Colo. Si se daban las condiciones, sí habría aceptado jugar en Colo Colo. En este momento y en un futuro cercano es muy, muy difícil”, sentenció Bruno Barti, siempre en la conversación con Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

¿Cuántos goles hizo Bruno Barti en Chile?

Bruno Barticciotto disputó 75 partidos en el fútbol chileno. En los 69 que jugó para Palestino marcó 15 goles y dio una asistencia. Y en la UC no marcó, sólo aportó con una habilitación.

¿Cuándo termina el contrato de Barticciotto en Talleres?

Bruno Barticciotto aseguró su salto a Argentina para jugar en Talleres, con el que firmó un largo contrato. El Barti chico aterrizó en la T con un vínculo hasta el año 2027.