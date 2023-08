La guerra entre Fernando Felicevich y los representantes del fútbol chileno está declarada. Luego del traspaso de Bruno Barticciotto a Talleres, el gremio de agentes emitió un comunicado haciendo bolsa al polémico rostro de Vibra Fútbol.

Distintas acusaciones y polémicas, además de los dichos de Juan Cristóbal Guarello sobre la movida, hicieron que el delantero sacara la voz. Este martes, el ex Palestino disparó contra el periodista y salió en defensa de la empresa con la que trabaja actualmente.

Bruno Barticciotto saca la voz y defiende a Felicevich en la guerra con representantes

A través de su cuenta de Instagram, Bruno Barticciotto respondió a la carta del gremio de representantes. Todo para defender con uñas y dientes a Fernando Felicevich, señalando que “no tengo contrato vigente con la agencia Altius desde hace varios años. Firmé uno a los 14 años nada más y nunca firmé con la agencia Trading Sports”.

“Hace 7 u 8 meses me junté con ellos y les comenté que sentía que no podían llevar mi carrera de la forma que quería y que mi intención era trabajar con Vibra. Yo llamé a Vibra, no ellos a mí. Igualmente estaba viendo una opción para que, de alguna forma, ellos ganen algo conmigo. Así enviaron una propuesta inaceptable y les dije que era muy difícil hacerlo de esa forma. Desde ese momento les dije que se comunicaran directamente con Vibra para resolver el tema y de ahí nunca más se comunicaron conmigo ni con ellos”, explica.

Tras ello, Bruno Barticciotto explica su vínculo con Felicevich. “Hace varios meses firmé con Vibra, la agencia de Fernando. Desde entonces, ellos han estado en cada detalle y han hecho un excelente trabajo conmigo, dándome muchas herramientas para seguir creciendo y trabajando de la manera que quería. Fernando, Daniel, Sebastián y todo el equipo de la agencia se hicieron cargo del traspaso a Talleres, logrando un buen acuerdo para Palestino, Católica, Talleres, para mí y mi familia. Jamás recibió ninguna oferta de parte de Altius y Trading, ya sea de Talleres o de otro club”.

Pero más allá de los motivos, sorprendió la defensa al agente disparando directamente a Juan Cristóbal Guarello. “¿Por qué elegí Vibra? Porque es la agencia de los futbolistas más destacados de la historia del país, porque son la única empresa que lleva jugadores a Europa (Nota del autor: no es cierto) y ligas competitivas y, además, porque tenía referencias muy buenas de muchos compañeros, no como dice un periodista que los jugadores de la selección fueron y me dijeron que firmara con ellos. O que Gary y Vidal me pasaron la pelota del penal en la selección para que mi valor aumente o muchas otras cosas ridículas que he tenido que escuchar”.

“¿De verdad creen que un jugador de la talla de ellos, que han ganado todo y llevan 15 años jugando en la selección me van a dar un penal para que su agencia de representación me pueda vender más caro o algo por el estilo? No se queden con lo que dice la prensa. Mucho menos con lo que diga un periodista desmereciendo lo que hacemos los jugadores y, a la vez, despreciando el increíble trabajo que hacen las agencias, en este caso Vibra, para que la operación sea lo mejor para todas las partes involucradas”, sentenció.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bruno Barticciotto en Talleres?

Bruno Barticciotto se fue de Palestino y firmó un contrato con Talleres de Córdoba. La T pagó 1,3 millones de dólares por el 80% del pase del delantero, que estará ligado al club hasta el año 2027.

¿Cuántos jugadores chilenos han llegado a Europa sin Fernando Felicevich?

Si bien Vibra Fútbol, la agencia de Fernando Felicevich, ha llevado jugadores a Europa, no son todos los históricos. Claudio Bravo, Mauricio Isla, Jean Beausejour, Matías Fernández y David Pizarro son sólo algunos de los 27 que pasaron por la Roja y dicho continente en el último tiempo sin ayuda del agente.