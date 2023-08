“Los representantes se hartaron de Felicevich y de Vibra Fútbol. Les van a declarar la guerra”. Con esas palabras, Juan Cristóbal Guarello graficó el sentir de varios agentes. Y la gota que rebasó el vaso fue el fichaje de Bruno Barti por Talleres de Córdoba.

Este viernes 18 de agosto, la T cordobesa oficializó la incorporación del hijo de Marcelo Barticciotto. El atacante dejó Palestino a cambio de 1,3 millones de dólares por el 60 por ciento de su pase. Guarello contó con lujo de detalles varias cosas en el capítulo 31 de El Show de King Kong.

“Resulta que Bruno Barticciotto pertenecía a Trading Sports (Marcelo Contreras). Esta persona fue la que llevó a Maripán a Francia, a Montes a España. Le mandaron lo que dije y hablé con él. Vive en España, es abogado, tiene licencia FIFA. Pasó la prueba, en España la rindió”, contó Guarello, quien dejó clarísimo que tuvo una charla con el aludido empresario.

Y también la molestia que tiene Contreras, quien firmó una alianza con la empresa Altius GD. Con eso, tanto Clemente Montes como Bruno Barticciotto pasaron a formar parte de su alero. “Vamos a aclarar dos cosas: primero, sigo sospechando de ese penal. No es para animarlo o tirarlo para arriba, es para valorarlo en el mercado”, dijo Guarello del primero de los goles de Barti ante República Dominicana.

“Una guerra contra Felicevich”: Guarello cuenta que Bruno Barti y su fichaje en Talleres desata una lucha descarnada

“Un jugador con goles en la selección chilena vale más, esos factores son importantes para calcular. Bueno, pero eso se les ocurrió en la cancha, ok. Pero hay algo más que eso. En el último tiempo, Vibra Fútbol -la empresa de Felicevich- se llevó a (Gabriel) Suazo, acaba de levantar al Monito Aravena, levantaron a Marcelino Núñez y ahora a Bruno Barticciotto. Todos ellos tenían ofertas del extranjero de sus empresarios primigenios, que eran sistemáticamente no aceptadas por los jugadores”, contó JCG.

El nombre de Fernando Felicevich retumbó una vez más en La Hora de King Kong, el programa de Juan Cristóbal Guarello. En el capítulo 31, el comentarista de radio Agricultura contó con lujo de detalles la trastienda del fichaje de Bruno Barticciotto en Talleres de Córdoba.

“Por Bruno Barticciotto había hecho tres ofertas Talleres de Córdoba. Todas a través de Trading Sports. La primera por 400 mil dólares por el 50 por ciento del pase cuando recién lo habían echado de Católica y todavía era un prospecto. La segunda por 600 mil dólares por la mitad del pase. La tercera, a comienzos de este año y antes de jugar en la selección, 700 mil dólares por el 50 por ciento del pase. Ninguna la aceptó”, desclasificó Guarello.

El rostro de Canal 13 no se detuvo ahí. “De repente a Trading Sports le llegó un mensaje de Bruno Barticciotto diciendo ‘no sigo con ustedes porque no están capacitados para manejar mi carrera’. Y resulta que termina firmando en el mismo club donde sus antiguos representantes le habían hecho tres ofertas. Por un poco más de plata, pero tenía selección y goles. Por lo tanto, valía más”, agregó JCG.

Felicevich y sus colaboradores: Guarello revela el objetivo del ex agente de Bruno Barti

“Marcelo Contreras y la agrupación de representantes de Chile van a sacar una declaración en contra de Felicevich y de Daniel Béhar, que estaba con Barticciotto en Córdoba. Es casi una declaración de guerra. Van a ir con todo. Encuentran que fue muy blanda la declaración que hizo Alan Silberman”, detalló Guarello. Apuntaba al manejo que tuvo el ex agente de Gabi Suazo con esta situación similar.

La conversación de Juan Cristóbal Guarello con Marcelo Contreras no llegó hasta ahí. Dentro de lo que se podía contar, el avezado comunicador reveló prácticamente todo. “Me dijo que está con pintura de guerra y que si por alguna casualidad, una magia incomprensible, Daniel Béhar Felipe Seymour y Andrés Lagos, tres de lo que dieron la prueba para ser representantes FIFA en la ANFP y reprobaron, llegan a aprobar…’yo personalmente voy a hacer una denuncia en la FIFA para que no sean agentes. Es mi deber velar que se cumplan los estatutos de la FIFA’. Y los va a acusar de prácticas poco éticas. Se va a encargar personalmente de que ellos no ejerzan porque no cumplen lo que obliga la FIFA”, reveló JCG.

“Yo me pregunto, porque lo de Aravena todavía no explota, ¿cuál es la táctica que hacen? Si bien en lo legal, para que no ocurra lo que pasó con Leo Valencia y Edison Pereira, para no tener que ir a tribunales los jugadores se desvinculan verbalmente, pero no en el papel. Cumplen el contrato y luego se cambian. Se desvinculan, pero no se desvinculan. Son representados por la misma persona, pero el negocio lo hace otro. Arman un tinglado para no ir a Tribunales. Se van a ir con todo en contra de Felicevich, lo de Barticciotto fue la piedra de tope”, marcó también Juan Cristóbal Guarello.

“Si la gente de Vibra quiere hablar conmigo, perfecto, yo hablo con ellos y me dan su versión. Aravena dejó de hablar con su representante y le dijo que ya no seguía con él, igual que Barticciotto…igual que pasó con Suazo…igual que Marcelino Núñez. ¿Por qué estos jugadores abandonan a sus representantes, que les llegan con ofertas, con los cuales trabajaron tantos años, de un día para otro y se van con Felicevich?”, se preguntó Guarello.

Guarello: “En Vibra Fútbol están desesperados por meter una transferencia espectacular y tapar bocas”

A la larga, Norwich vino a buscar a Marcelino (Núñez). Lo tenían visto, no fue que Felicevich llegó y dijo que tengo un cabro. Suazo, esto lo dijo Silberman, tuvo tres ofertas para Colo Colo. Barticciotto también, aunque valió más, pero no tanta más plata. ¿Qué convence a estos muchachos de cambiarse? ¿Dónde los dan vuelta?¿En qué camarín coinciden todos? ¿Dónde dan vuelta la chaqueta y el chaleco? No creo que sea sólo el Melón el que llama y da vuelta”, fueron las dudas que le surgieron a Guarello. 4

Por supuesto que Juan Cristóbal Guarello redondeó el tema. “Hay alguien más funcionando. Aránguiz reconoció que reclutó a Valencia, pero no es reclutador, eso es cuando te dedicas a eso a tiempo completo. ¿En qué camarín coinciden todos? Que pase una vez, dos, tres, cuatro veces. Con propuesta en la mano, a la cuarta dijeron ‘ya, compadre, guerra mundial”, repasó.

“Marcelo Contreras me dijo que lo está pensando bien, quiere ser muy claro, contundente. Que ‘a Felicevich no le tengo miedo. Desde el 1 de octubre corre lo de la licencia FIFA obligatoria. Así de simple”, agregó. Y dejó claro un gran objetivo que tiene Vibra Fútbol en el futuro más cercano.

¿Qué dijo sobre eso? “Por la mala publicidad que tuvo Vibra debido al reportaje de Informe Especial, donde no tuve ninguna relación, están desesperados por meter una transferencia espectacular a cualquier lado para tapar bocas, para decir ‘digan lo que digan nosotros somos los que vendemos’. Ya les conté que Bruno Barticciotto se pudo ir hace un año”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.

¿Qué jugadores representa Trading Sports, la empresa de Marcelo Contreras?

Dentro de su catálogo de jugadores, la empresa Trading Sports de Marcelo Contreras registra los siguientes: Guillermo Maripán (AS Mónaco), Guillermo Soto (Huracán), Bruno Gutiérrez (Colo Colo), Tomás Asta-Buruaga (Unión La Calera), Matías Vásquez (Magallanes), Axel Herrera (Santiago Wanderers), Antonio Ceza (Palestino) y JosePablo Monreal (Unión San Felipe), entre varios otros.

¿Cuántos goles lleva Bruno Barticciotto en 2023?

Bruno Barticciotto lleva tres goles para Palestino en el Campeonato Nacional 2023. También festejó un tanto en la Copa Chile y uno en la Copa Sudamericana. Por la selección chilena, el atacante de 22 años celebró un doblete en la goleada de la Roja ante República Dominicana.