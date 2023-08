Barti aprovechó su tribuna en Al Aire Libre en Cooperativa. Defendió la gestión que hizo Fernando Felicevich y la empresa Vibra Fútbol en el fichaje de Bruno Barticciotto por Talleres de Córdoba. Todo comenzó a raíz de la carta que publicó el Gremio de Agentes de Chile en reprobación del traspaso, con acusaciones de “malas prácticas” de FeFe.

Por eso mismo, Marcelo Barticciotto fue una especie de presa fácil del conductor del espacio, Patricio Muñoz. “Es una buena instancia poder aclarar desde la versión de Bruno, un tema que ha tenido mucha prensa. Para ponerle contexto: se publicó una carta del Gremio de representantes en la que se acusa a Felicevich en el fondo de robarse al jugador”, consultó el comunicador.

“Primero, la operación la gestionó totalmente Felicevich. Partamos por ahí. Segundo, Bruno no tenía contrato con Altius y Trading Sports, que es la empresa de Marcelo Contreras. Se portaron muy bien con Bruno durante casi seis o siete años. El tema es que acá se equivocaron”, fue la primera parte del descargo que hizo.

El ídolo colocolino devenido en comunicador se explayó más. “Bruno hace como un año les comentó que quería cambiar de representantes y no quería seguir con ellos. Veía que su carrera no avanzaba. Él quería jugar afuera y veía que no lo estaban llevando por el camino que quería. Si bien les afectó, entendieron a Bruno y le mandaron un par de condiciones para que siguiera”, prosiguió.

“Bruno les dijo ‘la idea es que podamos seguir juntos y ustedes se pongan de acuerdo con Felicevich para ser parte de la operación’. Ellos pusieron una serie de condiciones inaceptables. Y no llamaron nunca más a Felicevich ni a Bruno. Él terminó firmando contrato con Felicevich. Acá nadie robó a nadie ni le metió la pistola en la cabeza a nadie”, fue una manera de zanjar el tema de Barti.

Barti avala el trabajo de Felicevich en el paso de Bruno a Talleres

Barti contó algo de la trastienda de la relación que Fernando Felicevich firmó con Bruno Barticciotto. Ratificó la participación total de Vibra Fútbol en la operación que terminó con el ex atacante de Palestino en la Liga Profesional de Argentina.

En medio de esa aclaración a la carta que Bruno Barticciotto publicó en su cuenta de Instagram, Marcelo Pablo zanjó todo. “Bruno es grande, adulto, me dijo que se quería cambiar de representante. Yo le pregunté si estaba seguro y él decidió. No es el primer jugador que hace esto, no se por qué se generó tanta polémica por lo de Bruno. El tema es así”, cerró.

¿Cuándo termina el contrato de Bruno Barticciotto en Talleres?

Bruno Barticciotto aseguró su salto a Argentina para jugar en Talleres, con el que firmó un largo contrato. El Barti chico aterrizó en la T con un vínculo hasta el año 2027.

¿Cuántos goles hizo Bruno Barticciotto en Chile?

Bruno Barticciotto disputó 75 partidos en el fútbol chileno. En los 69 que jugó para Palestino marcó 15 goles y dio una asistencia. Y en la UC no marcó, sólo aportó con una habilitación.