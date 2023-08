"Siempre lo quise": Mosa dio el motivo por el que Bruno Barticciotto no llegó a Colo Colo

Uno de los jugadores que sonó en Colo Colo en el último tiempo, fue Bruno Barticciotto. El delantero tuvo un buen rendimiento en Palestino y los Albos parecían un club ideal para él. Sin embargo, el jugador terminó en Talleres de Córdoba, situación que lamenta Aníbal Mosa.

El atacante tiene toda una historia con los Albos, debido a que es hijo del histórico Marcelo Pablo Barticciotto. Esta condición, sumada a sus habilidades futbolísticas que lo han hecho jugar en la Selección de Chile, hacían que muchos hinchas soñaran con verlo con la “7” blanca, incluyendo al expresidente del club.

Mosa, que actualmente es director de Blanco y Negro, indicó que él siempre quiso a Bruno Barticciotto, pero que la actual dirigencia liderada por el presidente Alfredo Stöhwing, no lo vio de la misma manera y que por eso, el jugador no llegó al Estadio Monumental.

“Sí, siempre quise traer a Bruno Barticciotto a Colo Colo. Yo no solo hablé una vez con Marcelo (Barticciotto), sino que varias veces, lo propuse al interior también y no vi muchas ganas del directorio por traer a Bruno (…) nunca fue la prioridad para esta administración y no sé porqué“, confesó el empresario ates del cuelo de los Albos con Universidad Católica.

Mosa veía a Barti hijo con la 7 de Colo Colo

Incluso, Mosa explicó que por el pasado de su padre en Macul, habría sido muy especial la llegada de Barti hijo. “Había una cosa no sólo futbolística, si no que viniera el hijo de Barticciotto a ponerse la 7 y jugar acá. Había algo histórico que le iba a hacer bien al club. Así que una pena que se haya ido a Talleres”, detalló.

A pesar de haber firmado en Argentina, Mosa sigue con la ilusión de que en el futuro Barticciotto arribe a Colo Colo. “En una de esas se pega una vuelta por acá Bruno, creo que tiene muchas condiciones”, cerró.

¿Cuándo pagó Talleres de Córdoba por Barticciotto?

Bruno Barticcioto fue transferido a Talleres desde Palestino por un valor de 1,3 millones de dólares por el 60% de su pase, de acuerdo a la información de La Tercera.