Colo Colo vivió una más que discreta ventana de mercado de pases de mitad de año, firmando sólo a Óscar Opazo y Pablo Parra. La dirigencia del Cacique evitó hacer un gran gasto para reforzar al plantel de Gustavo Quinteros, dejando a varios molestos por esta política tan austera.

Uno que está especialmente dolido por esta situación es Marcelo Barticciotto, quien por todo los rumores en torno a su hijo Bruno estuvo siempre expectante ante la posibilidad de que pudiera seguir sus pasos y vestir la camiseta alba.

Sin embargo, esos rumores quedaron en absolutamente nada. Al final del delantero dejó Palestino, pero para partir al fútbol argentino a Talleres de Córdoba, club que sí quiso hacer el gasto para quedarse con sus servicios.

El propio Barti analizó esta situación, afirmando en su calidad de comentarista en ESPN Chile que “Colo Colo pudo haber hecho un esfuerzo por Bruno”.

El ídolo del Cacique afirmó que tanto él como su retoño tenían esperanzas de que se concrete lo de Colo Colo: “Sí, por supuesto, cómo no se va a entusiasmar cuando salió la posibilidad. Sin duda. Cualquier jugador quisiera jugar en Colo Colo, y más Bruno. Pero siento que el tema como que estaba descartado de entrada. Como que ni se analizó, ni se gestionó”.

“Yo sé que quizás no tenían un millón de dólares para comprarle el 50% del pase. Yo le he pegado a Blanco y Negro y he sido muy crítico, todos saben cuál es mi opinión en base a la gestión, pero molesta”, agregó.

En ese sentido, Barti transparento que desde la propia dirigencia alba le confirmaron que harías las gestiones para fichar a su hijo: “Yo me entusiasmé mucho. Cuando fui por el canal a ver Boca-Colo Colo en Buenos Aires, estuve con los dirigentes y todo bien. Me dijeron que iban a ir por Bruno y que lo querían llevar, que lo iban a ver en el directorio. Sentí que me lo dijeron de verdad. No sé qué habrá pasado después”.

“Por ahí no tenían plata, no lo sé. Gente de ambos sectores de ByN me dijeron que lo querían, sobre todo del bloque Mosa. Pero bueno, es el directorio el que vota, no sólo una persona”, concluyó Marcelo Pablo.

¿Cuál fue el rendimiento de Bruno Barticciotto en este 2023?

Bruno Barticciotto jugó un total de 23 partidos en Palestino en esta temporada, anotando cinco goles y entregando dos asistencias en 1.522 minutos de juego. Ese rendimiento le valió ser llamado a la selección chileno de Eduardo Berizzo, donde anotó un doblete en su partido debut ante República Dominicana.

¿Cuánto era lo que debía pagar Colo Colo por Bruno Barticciotto?

Talleres de Córdoba pagó un total de 1,3 millones de dólares por el 60% del pase para ficharlo hasta el 2027. De esa suma, un 50% va para Palestino y el otro 50 para Universidad Católica, manteniendo cada uno un 20% de la carta del atacante.