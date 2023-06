Ex presidente albo quiere ver a Bruno Barticciotto con la blanca de Colo Colo: “Sería muy bueno para nuestro equipo”

Bruno Barticciotto tuvo un debut de ensueño con la camiseta de la Roja, anotando un doblete en la goleada de 5-0 del equipo de todos sobre República Dominicana en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El hijo de Marcelo Pablo Barticciotto no se puso nervioso al disparar desde el punto penal para anotar su primer tanto y definió como los grandes dentro del área en su el segundo personal para terminar de dar forma a un doblete que sin duda recordará para siempre.

Uno que reaccionó de buena forma al rendimiento del delantero fue Edmundo Valladares, ex timonel de Blanco y Negro y del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien en su Twitter no ocultó sus ganas de ver al atacante con la camiseta del Cacique.

“Qué bien juega Bruno Barti. No sé si llegue a Colo Colo dado que el pase es 50% de Palestino y 50% de Universidad Católica y cuenta con una cláusula de salida de US$ 2 millones. Personalmente creo sería muy bueno para nuestro equipo. Es un jugador que pronto jugará fuera de Chile”, publicó el ex presidente albo en su Twitter personal.

Cabe recordar que el Cacique está buscando quedarse con los servicios de Barticciotto pensando en la segunda mitad del año. Palestino exige esos dos millones de dólares para dejarlo partir y en el Monumental están evaluando pagarlos para lograr su fichaje.

El próximo duelo de la selección chilena será ante Bolivia este martes 20 de junio desde las 20:00 (hora chilena) en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra. ¿Volverá Barti a deslumbrar al pueblo colocolino que sueña con su firma?