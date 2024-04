Branco Ampuero no fue tan crítico como Fernando Zampedri, quien dijo abiertamente sentir un perjuicio a la UC con los arbitrajes. “Espero que en este partido tan lindo los árbitros estén alineados con lo que tengan que hacer y que no jueguen solo para un lado”, dijo el capitán de los Cruzados en la antesala del clásico ante Colo Colo.

Pero el defensor central de Universidad Católica evitó abordar el mismo barco que Zampedri. “Lo único que puedo decir de los árbitros es que son seres humanos y se equivocan. Estamos todo al tanto. Viven un partido como nosotros, de seguro antes sienten nervios, presión y ansiedad por hacerlo bien”, le dijo a RedGol el oriundo de Carelmapu.

“En ningún caso pongo en tela de juicio algún cobro que nos haya perjudicado. No creo que, como se dice vulgarmente, nos estén robando”, agregó Ampuero, una pieza inamovible para el brasileño Tiago Nunes. Desde la llegada del DT, el exmarcador de Deportes Antofagasta disputó todos los minutos.

De todas maneras, Ampuero sí marcó algo que no lo tiene tan contento respecto del referato nacional. “Me llama la atención que se quiso instaurar el juegue-juegue o que haya más minutos de juego. Creo que eso se ha ido perdiendo. Por momentos se corta mucho el juego cuando antes dejaban jugar. Ayudaba más al espectáculo, a hacer fluido el juego y hacía a los jugadores simular menos”, detalló el “17”.

“Debería retomarse, se tendría que conversar para hacer un poco más atractivo el torneo. Creo que no se sostuvo el juegue-juegue. Se quiso hacer. Recuerdo que hubo varias fechas así, no prosperó ni se pudo sostener. No sé por qué, pero me gustaba esa norma: que se dejara jugar y que haya un poco más de roce. Ayudaba un poco a no pausar tanto los partidos”. aseguró Ampuero en la NBA Store del Mall Plaza Vespucio, donde se firmó una alianza con Under Armour, marca de la que el zaguero es embajador.

Ampuero se desmarca de la visión de Zampedri sobre los arbitrajes a la UC

Branco Ampuero tuvo una opinión diferente a la de Zampedri en torno al rol de los árbitros en los partidos de la UC. Y pidió por el regreso del juegue-juegue, una política emanada desde la Comisión de Árbitros que preside Roberto Tobar y que siente que se ha perdido.

“Sirve mucho a todos. A los delanteros que deben entender que no se pueden tirar porque no van a cobrar. Y uno que es defensor no abusar, puede que alguna vez se retome esto. Uno debe siempre tener cuidado, el VAR puede corregir algunos cobros del árbitro”, alertó el marcador que el 19 de julio cumplirá 31 años.

“En realidad a mí no me gusta mucho pegar, ajajaja. Todo sea en beneficio del fútbol chileno, que haya una mejor competencia y se vea un mejor fútbol. A eso apuntamos todos los jugadores”, sentenció Branco Ampuero, quien seguramente será titular en la última línea de los Cruzados ante el equipo adiestrado por Jorge Almirón.

¿Cuándo se juega el duelo entre Católica y Colo Colo por la 9° fecha del Campeonato Nacional?

Universidad Católica recibirá a Colo Colo en la 9° fecha del Campeonato Nacional 2024: el partido se jugará en el estadio Santa Laura este sábado 20 de abril desde las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así van la UC y Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica le sacó dos puntos de ventaja a Colo Colo al cabo de ocho jornadas del Campeonato Nacional 2024. Y así están ambos en la tabla de posiciones.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!