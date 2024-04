El defensa de Universidad Católica, Branco Ampuero, concedió una entrevista a El Mercurio en la que habló de un tema que no siempre tiene visibilidad: la salud mental de los futbolistas, en constante pelea con la presión y el estrés de una actividad pública y masiva, en la que muchas veces la pasión supera la cordura.

Hace casi 10 años, el oriundo de Carelmapu llegó a Deportes Antofagasta desde Deportes Puerto Montt, y no lo pasó nada de bien por varios factores.

“Fue todo nuevo, me choqueó. Era todo seco, todo tierra. El único consuelo era que estaba cerca del mar. Viví en una pensión, solo, no conocía a la gente y no tenía con quién conversar. Había que aguantar y levantarse al otro día a competir”, dijo Ampuero.

El defensor cruzado agrega que “la primera crítica que recibí fue ‘qué hace un jugador de Tercera en Primera’. Hay un tema psicológico importante que afecta a muchos futbolistas, pero no es visible. Y el jugador tampoco lo habla”.

“La crítica, sea buena o mala, no me importa. Pero no por un asunto despectivo, sino porque no influye nada en mí. Si me critica el DT, un compañero o mis papás, se podrá hablar, afectará un poco… Pero si le doy importancia a las críticas de gente que no me conoce, y yo tampoco a ellos, no le puedo dar mayor importancia”, complementó el futbolista de 30 años.

Terapia y psicólogo

Incluso, el jugador de 30 años explica que acude de forma periódica a tratamiento psicológico: “estuve con un terapeuta hasta el año pasado. Me enseñó un par de cosas, ahora trabajo con un psicólogo deportivo, Sergio Villarroel. Todas las semanas me junto con él”, sostiene.

“Es necesario cuidar la salud mental, trabajar la cabeza. Cada vez te piden más, son mayores las exigencias y el fútbol profesional es estresante, aunque la gente lo vea superficialmente”, añade.

Branco Ampuero sentencia que “hay mucha presión de estar todos los días compitiendo, todas las semanas teniendo que ganar. Y si estás lesionado, inquieto porque viene fin de año y no te van a renovar. La incertidumbre agota y nosotros convivimos con ella”.

