Zampedri y el desafío de la UC en la Libertadores: "Ojalá tengamos una buena copa, porque creo que la merecemos"

Fernando Zampedri está enfocado en tener un gran año de la mano de Universidad Católica, tanto en el plano nacional, donde espera ser goleador del torneo, y también en el terreno internacional, donde se ilusiona con que el equipo pueda tener una buena participación en Copa Libertadores.

Desde el arribo de Gustavo Poyet a la franja, el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, dejó en claro que la meta es el tetracampeonato, sin embargo, en la precordillera también está la ilusión de mejorar la imagen del equipo en el certamen continental.

Y para dicho objetivo los ánimos están de lo mejor, y así lo demostró Zampedri este martes en conferencia de prensa, donde confesó que espera ver a la franja avanzar de buena forma en la Libertadores de este año:

"Este año la meta es pasar de grupo, pero ojalá que tengamos esa posibilidad y llegar lo más lejos posible", comentó el trasandino.

El Toro agregó que "vamos a trabajar para nuevamente enfrentar una copa, donde el año pasado hicimos una buena tarea. Nos faltó un poco, pero estamos creciendo como equipo".

Fernando Zampedri se mostró confiado en el trabajo de Gus Poyet y de sus compañeros, asegurando que la UC llegará al certamen continental en mejor pie que en 2020.

"Vamos creciendo, estamos más preparados que el año pasado. Ojalá tengamos una buena copa, porque creo que la merecemos", reflexionó el argentino.

Por último, el goleador absoluto del Torneo Nacional pasado se refirió a su momento personal, revelando pasajes de la compleja temporada pasada.

Zampedri quiere que la UC brille en Chile y también en el extranjero.

"Fue un año raro para todos, nos costó mucho a todos. Pero a mí me fue bien, me pude recuperar de la lesión. Me sentí de a poco mejor. Siempre fui para adelante y progresando en el sentido de la lesión. La adaptación fue muy buena, el club y tus compañeros te lo hacen sentir día a día", comentó.

Fox invita a entrar a su sitio y agendar todos los eventos de su parrilla (Champions, Copa Libertadores, WWE, UFC, F1) en tu calendario personal, para así no programar reuniones ni nada del trabajo en esos horarios, y ganar premios y un contacto con un ídolo de cada categoría:

UC en Libertadores con Milovan

U en Libertadores con Montillo

Cafú para Champions League

Luque en UFC

Huguito Savinovich en WWE