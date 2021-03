Gustavo Poyet no da más de dicha y toma drástica decisión: “No necesitamos más refuerzos”

Gustavo Poyet tuvo un debut de ensueño en la banca de Universidad Católica: su equipo era superado por Colo Colo, caía por 2-0, pero ajustó piezas y terminó ganando 4-2 coronándose como campeón de la Supercopa en el Estadio Nacional.

“Siempre es bueno ganar una copa, hace que los jugadores se hagan más amigos. Es muy importante para los nuevos celebrar como equipo. Me quedo con el carácter y las ganas que tienen de seguir siendo campeones”, aplaudió el uruguayo.

“Cuando nos marcaron el segundo gol, tomé decisiones y por suerte nos resultó. Resalto la actitud de los jugadores, contagiaron a todo el equipo. Nuestros mejores minutos fueron los últimos del partido, con mucho carácter y pasión. Me llevo la imagen de un equipo que no se dio por vencido, me representaron en la cancha y estoy muy agradecido con todos”, complementó.

Finalmente, Poyet dijo que “no necesitamos más refuerzos, tenemos que seguir creciendo, tomando decisiones, pero la primera cosita del año es para nosotros y me da mucho gusto quedar en la historia del club”.

Gustavo Poyet debutó con un título en la UC. | Foto: Agencia Uno

