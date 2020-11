River Plate (URU) vs Universidad Católica | Fecha, hora, canal para ver el partido entre cruzados y charrúas por la Copa Sudamericana

Intentando asegurar un buen resultado como forastero y luego definir de local, la Universidad Católica comenzará la disputa de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana enfrentando a River Plate, pero de Uruguay.

Los cruzados vienen de doblegar de manera inapelable a Deportes Antofagasta por 5 a 3 y de esta manera se afianzaron en el primer lugar de la tabla de ubicaciones del Torneo Nacional.

Con este envión anímico los dirigidos de Ariel Holán intentarán buscar un buen resultado en su visita al estadio Parque Viera donde se medirán frente al conjunto charrúa, que también está haciendo un buen campeonato local. De hecho, el fin de semana cayó por 2-1 ante Deportivo Maldonado en condición de visitante, partido donde el técnico Jorge Fossati salió a disputar el encuentro con varios titulares, aunque reservando a su gran figura, el juvenil Matías Arezo, para jugar ante la UC.

En la escuadra charrúa tenemos un viejo conocido para el fútbol chileno, el ex goleador de Universidad de Chile Juan Manuel Olivera. El "Palote", ex ariete de los azules sigue vigente a sus 39 años y aunque no es titular, habitualmente ingresa en los partidos, de seguro ya piensa en cómo amargar a la Universidad Católica.

Singularmente, cruzados y charrúas se han enfrentado en cuatro ocasiones, todas por la Copa Sudamericana. En 2008, por la fase preliminar del torneo continental River Plate recibió a la escuadra de la franja y le ganó por 2 a 0 en el partido de ida, mientras que en el encuentro de vuelta la UC aplastó a los charrúas goleando por 4 a 0 en San Carlos de Apoquindo.

En 2014 la historia fue diferente porque los cruzados partieron como locales pero cayeron por 1 a 0, mientras que en el encuentro de vuelta jugado en Montevideo el equipo local derrotó inapelablemente al equipo nacional por 3 a 0.

Día y hora: ¿Cuándo juegan River Plate (URU) vs Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana?

River Plate (URU) vs Universidad Católica juegan este jueves 26 de noviembre desde las 19:15 horas en el estadio Parque Viera, en Montevideo

Los cruzados vienen de derrotar por 5 a 3 Deportes Antofagasta. Ahora esperan seguir con los festejos ante Rver Plate de Uruguay.

Televisión: ¿En qué canal o donde puedo ver en vivo por TV el duelo entre River Plate (URU) vs Universidad Católica?

El duelo de River Plate (URU) vs Universidad Católica válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana será transmitido por DirecTV Sports en sus señales de TV SD 610 y 613 y por Alta Definición en su señal 1610 y 1613.

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online el duelo entre River Plate (URU) vs Universidad Católica?

Si buscas una opción para ver este encuentro online el partido entre River Plate de Uruguay vs la Universidad Católica por la Copa Conmebol Sudamericana, podrás hacerlo en DirecTV GO y seguir todos los detalles en vivo por RedGol.