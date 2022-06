Según informó la periodista Carolina Fernández, el delantero Nicolás Castillo no volverá a Universidad Católica por razones deportivas y porque la noticia no cayó para nada bien en el camarín, dados sus conflictos recientes por redes sociales.

Nicolás Castillo busca reinsertarse en el fútbol a como de lugar. Tras sufrir una trombosis que lo tuvo un año y medio afuera de las canchas y con su futuro profesional en ascuas, el delantero pasó de América a Necaxa, donde terminó de manera anticipada su contrato buscando llegar en condición de jugador libre al club de sus amores, Universidad Católica, donde se le vio alentando en la galería en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

No obstante, y pese a lo simple que parecía la negociación, el oriundo de Renca no volverá a San Carlos. Así lo informó la periodista Carolina Fernández en Pelota Parada, de TNT Sports. “Se mencionó una opción bastante cierta de Nicolás Castillo. Estaba libre, es chileno y podía prepararlo para reinsentarse en el fútbol”, partió comunicando la profesional.

Asimismo, relató que “la decisión de Católica es no traer a Nicolás Castillo, no incorporarlo. Las razones deportivas están a la vista. Zampedri es el titular y Ariel Holan tiene a Diego Valencia como 9, no como puntero. Además, Nicolás Castillo tiene unas rencillas internas y no provocó buenas sensaciones en el camarín. Hubo jugadores que, derechamente, se opusieron. Su futuro es incierto, a la UC, al menos, no va a volver”.

Cabe recordar que Castillo estuvo trenzado en una polémica por redes sociales con un jugador muy respetado en el camarín de los Cruzados, el capitán, José Pedro Fuenzalida, cuando le cuestionó sus palabras favorables a Colo Colo antes de un clásico. El Chapa intentó bajarle el perfil a la situación, pero los mensajes vía Instagram continuaron.

Así, Nicolás Castillo deberá seguir buscando opciones para relanzar su carrera a los 29 años, buscando reverdecer laureles que hasta lo tuvieron como seleccionado nacional en su momento.