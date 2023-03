La Católica enfrentará a La Serena en un duelo amistoso que, de no mediar contratiempos, tendrá a Mauricio Isla como titular en el equipo dirigido por Ariel Holan.

Mauricio Isla no lo ha pasado bien en su regreso a Universidad Católica como refuerzo de la UC a mediados de 2022 tras dejar el Flamengo de Brasil. El Huaso no ha tenido el protagonismo esperado y las críticas a su rendimiento no han sido pocas.

Incluso, el bicampeón de América con la selección chilena borró todo registro de la UC en sus redes sociales y salió del once titular de Ariel Holan en las últimas semanas.

La guinda de la torta fue su salida de la convocatoria cruzada para el duelo ante Magallanes por un cuadro viral, esto en medio de rumores sobre su supuesto deseo de partir de Universidad Católica por no sentirse a gusto en general.

Sin embargo el Huaso ya está de vuelta entrenando con normalidad y este jueves asoma como titular en la Católica para el duelo amistoso contra La Serena en medio del parón por la fecha FIFA.

Según detalla el siempre bien dateado periodista de DirecTV, Marco Escobar, “Mauricio Isla está recuperado del cuadro viral que lo afectó en la última fecha del torneo nacional. Mañana será titular en el amistoso de la UC ante La Serena, en La Portada”.

Cabe recordar que la Católica transita por una mala racha con derrota ante Audax Italiano en Copa Sudamericana y empates ante Unión Española y Magallanes. Tras la pausa de la fecha FIFA, La Franja recibirá a Colo Colo en el clásico el sábado 15 de abril.