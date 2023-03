Tal como pasó en el partido ante Unión Española, el Huaso no será parte del once titular en la UC.

Un difícil momento vive Mauricio Isla en Católica. Tras su bajón de rendimiento, que se reflejó principalmente en el partido en que Audax Italiano sacó de la Copa Sudamericana a los cruzados, el Huaso desapareció del once titular de Ariel Holan al partido siguiente, ante Unión Española en La Serena.

Se pensaba, eso sí, que era más bien una llamada de alerta para Isla y que podría volver a la titularidad a la brevedad, pero parece que no es así el tema e incluso ya se ha especulado que el lateral derecho quiere partir de la UC y se ha especulado con posibilidades como Colo Colo o la MLS.

Y puede que ahora se intensifiquen esas ganas, luego de que se confirmara que en la formación de la UC para enfrentar a Magallanes, no aparece en el once titular. De hecho, no aparece ni en la convocatoria.

Eso sí, esta vez, de acuerod a lo informado por Católica, se trata de una infección viral no relacionada con COVID, aunque no dieron más detalles de la situación del jugador

Lo único claro es que, tal como ocurrió en el partido ante los hispanos, quien se hará cargo de la banda derecha es Byron Nieto, quien le ha ganado la pulseada al Huaso y de a poco se gana un nombre en cuadro cruzado.

Vale recordar que el experimentado jugador llegó el año pasado a la UC, mostrando un muy buen nivel en el comienzo. En total, ha jugado 28 partidos, 27 de ellos como titular. Solo fue suplente el partido pasado, ante Unión Española, en toda una señal de Ariel Holan de que no está conforme con lo mostrado por el ex seleccionado.