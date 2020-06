Universidad Católica aclara polémica y desmiente acusaciones de Bryan Núñez, hijo del ex cruzado Luis Núñez

Bryan Núñez, actual jugador de Deportes Linares e hijo del ex cruzado Luis Núñez, causó polémica tras realizar graves acusaciones contra Universidad Católica, asegurando que fue marginado del club debido a la situación legal de su padre, algo que fue totalmente desmentido por el club de la franja.

“El ser hijo de Luis Núñez es especial. En la UC cuando era cadete me mandaron a sacar por ser de apellido Núñez. Una vez se me acercó alguien del club y me preguntó mi apellido. Le dije que Núñez. Él me preguntó si era hijo de Luis y le dije que sí. Al día siguiente me dijeron que no fuera a entrenar", aseguró Byan a La Tercera.