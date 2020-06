"Está aburrido, cansado, dice que no hizo nada": hijo de Luis Núñez relata sus días en la cárcel

Luego de estar por 16 meses prófugo de la justicia, Luis Núñez está esperando los resultados de la investigación donde se le acusa de homicidio en el 2016. El ex delantero estuvo detenido en Santiago 1, pero debió ser trasladado hasta la Cárcel de Alta Seguridad tras ser apuñalado en una pelea.

Bryan, su hijo de 21 años y quien actualmente defiende a Deportes Linares, se refirió a los días de su progenitor privado de libertad. "Cuando estuvo en Bolivia yo no sabía que estaba allá. No hablaba con él, no sabía dónde estaba. Preferí alejarme porque no quería meterme en problemas. Yo no quería tener atados, y él siempre lo supo. Su pareja y la hija de ellos iban, pero yo nunca fui", comenzó explicando a La Tercera.

El joven comentó que Lucho Pato no lo ha pasado bien en el recinto penitenciario. "Está en una celda muy chica, solo. El patio también es súper chico y no comparte con nadie. Tiene muy poco rato al día para poder darse una vuelta".

"No se puede ir a ver. Solo tiene 10 minutos para hablar los martes con nosotros. Lo hace a través de un teléfono que le pasan adentro", agregó para luego recalcar que Núñez solo busca demostrar que no tuvo nada que ver. "Mi padre está aburrido, está cansado, dice que no hizo nada. Lo único que quiere es que sea el juicio para demostrar que es inocente".

El pasado 7 de febrero, Luis Núñez fue formalizado y puesto en prisión mientras dura la investigación en su contra. Foto: Agencia Uno

"Está estresado, está complicado. No lo está pasando bien porque dice que lo están culpando de algo que no hizo. Él me dice que es inocente, y yo le creo. No tengo por qué no creerle. Sí estaba y como cómplice también le puede caer una pena, pero ya lleva mucho tiempo encerrado y aún no pasada nada", complementó.

Finalmente, Bryan comentó la preocupación del ex delantero por el Covid-19 en el recinto. "Está asustado por el coronavirus. Le da vueltas. Él tiene acceso a una tele y de repente ve todo lo que pasa. Y en la tele muestran puras tragedias. Están complicados porque los gendarmes son los que llegan infectados".