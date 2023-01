José Pedro Fuenzalida, Fabián Orellana y Felipe Gutiérrez fueron tres jugadores que pusieron punto final, por distintas circunstancias, a sus etapas en Universidad Católica al término de la temporada 2022.

Mientras el Chapa se fue como un ídolo de la institución y hasta con honores, tanto Orellana como Gutiérrez se fueron con marcadas diferencias con la dirigencia y cuerpo técnico. Los dos últimos rescindieron contrato tras no poder ser el aporte esperado en la precordillera y esperan definir que les depara el futuro junto al ex capitán cruzado.

¿Y en qué están entonces? Por ahora y en buen chileno: cesantes. Los tres jugadores están entrenando por su cuenta y esperando algún llamado para seguir con sus cerreras. ¿Lo seguro? Para nada piensan en el retiro.

José Pedro Fuenzalida está trabajando particularmente luego de sus vacaciones. El Chapa espera concretar algo desde Estados Unidos, pero todavía no aparece alguna opción que lo seduzca del todo.

Por su parte Fabián Orellana tuvo una oferta de Magallanes que no pudo concretarse y Audax Italiano estaría interesado en quedarse con sus servicios. Además el Poeta tuvo una opción de un club de la B en España, pero al final quedó en nada. También trabaja en forma particular y, al igual que Fuenzalida, no ha pensado en el retiro.

Por úlitmo está el caso de Felipe Gutiérrez, quien tiene una opción de concreta de partir a Universidad de Chile en este mercado de pases. El volante además tiene un plan B y es volver a Estados Unidos, donde ya tuvo experiencia jugando en Kansas City y en Colorado Rapids en el pasado. También trabaja aparte y hace poco estuvo unos días en su natal Quintero.

Tres ex cruzados que esperan definir pronto su futuro de cara a la temporada 2023. Habrá que ver que le depara el destino a tres campeones de América con la selección chilena.