A Concepción los pasajes tanto para Universidad Católica y Curicó Unido, que jugarán en el Ester Roa Rebolledo por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

Mientras los cruzados vienen de un buen triunfo en el debut, los curicanos hicieron lo propio con Coquimbo Unido y quieren aprovechar la localía improvisada de la UC.

¿Cuándo juegan Católica vs Curicó Unido?

Católica y Curicó están programados para este sábado 28 de enero a las 20:30 horas de Chile en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

¿En qué canal ver en vivo por TV este partido de la segunda jornada?

Este partido de la primera jornada será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

¿Dónde ver online en vivo este duelo del Campeonato Nacional?

Para ver en vivo este duelo del Campeonato Nacional por streaming podrás hacerlo a través de la app Estadio TNT Sports.

Católica se despotencia y espera por refuerzos:

Una mala noticia recibieron los cruzados en la previa del duelo con Curicó Unido. Mientras esperan por refuerzos en el mediocampo, el cuadro de Ariel Holan pierde por seis meses a Clemente Montes que parte a préstamo al Celta de Vigo B.

Problemas para Holan y que no le solucionan la falta de mediocampistas, donde no tiene cupos para extranjeros pero no han podido cerrar tampoco a un chileno que juegue en el medio. Williams Alarcón es la alternativa más probable, jugador que de Colo Colo fue vendido este mismo mercado a Unión La Calera.

Tabla de posiciones del futbol chileno: