La grande quedó en el entorno de Universidad Católica este miércoles 18 de enero después de que Felipe Gutiérrez avisara vía Instagram que está más que cortado por Ariel Holan de cara a lo que sera la temporada 2023. Una situación que genera debate en el mundo cruzado y en la que recientemente revelaron las razones que provocaron toda esta situación, y son dos.

"Nos quedamos corriendo todo el año entonces, vamos no más", fue el primer mensaje con el que el mediocampista de 32 años incendió las redes sociales, pero tras ese vino otro. "Para los que no entienden, me quedo entrenando en un grupo aparte", cerró. Una situación extraña considerando que el propio entrenador argentino detalló abiertamente que le faltan volantes en su equipo, pero lo cierto es que hay dos motivos por los cuales Gutiérrez no tiene cabida en el plan Holan.

La MLS y Fabián Orellana

Desde TNT Sports revelaron que fueron dos puntos en específico los que llevaron a que la relación entre el bicampeón de América con la selección chilena, el cuadro precordillerano y el estratega trasandino se quebrara por completo. Y el primero de ellos guarda relación con su salida rumbo a la Mayor League Soccer estadounidense cuando el DT lo tenía contemplado.

"Precisamente ese fue el inicio del quiebre definitivo entre el jugador y el entrenador. Antes de partir a Estados Unidos, el "Pipe" estaba dentro de los planes del adiestrador como relevo del volante central y no como interior", detallan de entrada en el reporte.

Por eso, complementan que "el bicampeón de América tomó sus cosas y se calzó la casaquilla del Colorado Rapids sin un previo aviso a José María Buljubasich, quien quedó con poco tiempo de maniobra para buscar un reemplazo".

Tras eso, desde la señal deportiva dan a conocer la segunda razón, la cual tiene que ver con un mensaje que le envió a Fabián Orellana tras su salida de la tienda cruzada. "Eres el mejor hermano, al final todo se equilibra. Crack", fue lo que el Pipe le escribió al Histórico, con quien son grandes amigos pero le terminó costando caro.

"El mensaje tampoco fue bien recibido por el estratega y la dirigencia cruzada por lo que ahora -con contrato vigente- se decidió que entrene aparte junto a otros tres futbolistas que no están considerados por el ex Independiente de Avellaneda: Raimundo Rebolledo, Nehuén Paz y Benjamín Iglesias", concluyen desde TNT Sports.

Así, Universidad Católica llegará con el gallinero un poco revuelto a su estreno en el Campeonato Nacional 2023. Este domingo 22 de enero debuta visitando a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar a contar de las 12:00 horas y esperan que el tema Felipe Gutiérrez no les influya. Habrá que esperar a ver qué sucede finalmente.