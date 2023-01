El formado en casa decidió rescindir su contrato con la UC luego de ser comunicado que no está en los planes del equipo para la temporada 2023.

La historia de Felipe Gutiérrez y Universidad Católica llegó a su punto final. El formado en la precordillera decidió pescar sus cosas e irse del conjunto cruzado tras ser notificado por parte de Ariel Holán que no estaba en sus planes de cara a la temporada 2023.

Según información entregada en Radio Cooperativa, el volante tomó la decisión de rescindir su contrato al saber que no sería utilizado, además de notorias diferencias con Ariel Holán que marcaron un distanciamiento imposible de reparar.

Este hecho se da apenas un día después de que Felipe Gutiérrez subiera dos historias a su Instagram personal que avisan que estaba cortado por parte del entrenador de la UC. “Nos quedamos corriendo todo el año entonces, vamos no más”, escribió para luego agregar que “para los que no entienden, me quedo entrenando en un grupo aparte”.

Lo curioso acá es que el propio Holan señaló hace no mucho que le hacían falta más volantes en el equipo, por lo que el nombre de Gutiérrez podía caer perfectamente como anillo al dedo pensando en este 2023.

Sin embargo, que el volante haya partido a la MLS de Estados Unidos a mediados del 2022 fue una decisión que el DT no le perdonó, ya que lo tenía dentro de sus planes y quería contar con él.

De esta forma Felipe Gutiérrez con 32 años deja Universidad Católica luego de 146 partidos jugados en dos periodos, con 28 goles anotados y cinco títulos con los cruzados (dos de Primera División, dos Supercopa y una Copa Chile). ¿Cuál será el nuevo derrotero del Pipe?