Universidad Católica cayó ante Curicó Unido y Ariel Holan dejó claro que el pentacampeonato no era objetivo. Tiempo atrás, el discurso era otro hasta para el plantel.

Universidad Católica está pagando caro su mala primera parte de la temporada y está a un paso de despedirse del pentacampeonato. Los Cruzados cayeron frente a Curicó Unido, estancándose en el fondo de la tabla de posiciones.

La situación generó que tras el partido, Ariel Holan sacara la voz respecto a los objetivos que tienen los de la franja en lo que queda de campaña. Sus dichos no pasaron desapercibidos entre los hinchas, luego de que descartara pelear por el título.

"Nunca hablé del pentacampeonato, hable de llegar lo más arriba posible. Y no porque no tuviera confianza, pero estamos armando un equipo para el 2023, se incorporaron futbolistas que nos darán un salto de calidad, pero que en el último semestre su realidad se interrumpió por vacaciones lógicas que no coincidieron con las del equipo", lanzó.

El técnico no se detuvo ahí y señalo que "la responsabilidad es mía de armar un equipo con un nivel de error que nos permita competir y con este nivel de error competir no es tan fácil. Veo esto para adelante con mucho optimismo, con mucha confianza, estoy totalmente convencido que seremos un equipo duro, pero nos tocó un recambio tras un muy mal semestre que implica movimientos de piezas".

Con los dichos de Ariel Holan, queda claro que Universidad Católica se despide el sueño del pentacampeonato y se enfoca en terminar lo mejor posible. Sin embargo, también generan la duda de si realmente fue el objetivo del plantel tras la salida de Cristián Paulucci.

El cambio del discurso de Ariel Holan sobre el pentacampeonato de la UC

Ariel Holan explicó en la última conferencia de prensa que Universidad Católica está lejos de pensar en el pentacampeonato. No obstante, revisando sus declaraciones de tiempo atrás, queda en evidencia un cambio completo del discurso.

En mayo de este año, el técnico había dicho que "el primer objetivo es el Campeonato Nacional, ojalá podamos recuperar futbolistas intentando hacer una gran Copa Sudamericana y Copa Chile".

"Hoy no tengo dudas que nos debemos focalizar en el campeonato, espero que después de la pretemporada podamos ser más optimistas", añadió.

El discurso de Ariel Holan también se vio reflejado en el pensamiento de los jugadores de Universidad Católica. El 20 de mayo, Felipe Gutiérrez señaló que "sabemos la posición en la que estamos, no es en la que debería estar el club. Intentaremos escalar lo más pronto posible para que a final de temporada tengamos la posibilidad de pelear por el penta".



En esa misma línea pero ya en junio, Ignacio Saavedra recalcó que " el objetivo a principio de año siempre fue el pentacampeonato, no hay que cambiar eso, independiente de cómo estemos en la tabla. Pero debemos ir partido a partido, demostrar un buen juego, agarrar lo que quiere el técnico y eso nos acercará al penta".

Otro de los que respaldó esa postura fue Luciano Aued, que en junio apostó por la remontada. "Católica será protagonista e intentará estar en los primeros puestos. Eso no cambiará. Sabemos que corremos de atrás, pero la ilusión está intacta. No nos bajamos para nada. Aún queda la segunda rueda".

César Pinares, que llegó días antes de la derrota con Curicó Unido, también reflejó ese sueño. "Igual que la primera vez, vengo a ayudar al equipo con mi granito de arena para conseguir los títulos, sabiendo que hoy está difícil, pero vamos a trabajar para llegar a conseguir el objetivo que la Católica quiere".

A comienzo de temporada, Juan Tagle también abordó el tema y había enfatizado que "ahora que somos tetra, mi respuesta es: “Vamos por el penta”. No tengo ninguna duda. Católica siempre debe querer salir campeón, siempre tiene que pelear por el título".

El cambio en el discurso de Universidad Católica en la lucha por el pentacampeonato queda en evidencia y todo apunta que ya solo se mantendrá como un sueño. Los Cruzados pagan caro los errores de comienzo de año, dejando atrás sus años de gloria para dar paso a una renovación, con la que aspiran a volver a lo más alto.