El DT de Universidad Católica , Ariel Holan , se mostró muy preocupado por el desempeño defensivo de su equipo y manifestó que no habló del pentacampeonato no porque no tuviera esperanza, sino porque los refuerzos que se incorporaron recién se están metiendo en la dinámica. De paso, manifestó que si hacen otro esfuerzo por un jugador más, debe ser “alguien que esté en actividad”, poniendo un signo de interrogación en el retorno de Nicolás Castillo.

Muy molesto terminó Ariel Holan tras la épica remontada que le metió Curicó Unido a Universidad Católica. “Hasta el contragolpe del córner que viene de un mano a mano del Chapa con el arquero de Curicó, habíamos jugado un muy buen partido. Después del descuento de ellos, a pesar de que tuvimos un par de situaciones más, no tuvimos el mismo volumen de juego. Ese fue uno de los motivos principales, no nos defendimos con la pelota y cuando Curicó tuvo la pelota, tampoco defendimos bien en jugadas puntuales. El segundo gol nos cabecean en el primer palo y perdemos la marca en el segundo palo. El tercer gol viene de un lateral dentro de nuestro campo, sobre el sector derecho. Como estaba la cancha se veía que no íbamos a salir jugando, así que debimos marcar en el área por una hipotética pérdida. Teniendo en cuenta que no se puede desmerecer la reacción de Curicó, tuvimos para cerrar el partido y no lo hicimos, defendimos muy mal ni con la pelota ni sin la pelota y cometimos tres errores muy gruesos”, analizó el DT de la Franja tras el compromiso.

“Con los cambios buscamos recuperar el volumen de juego, con Aued de 5 que tiene otros recursos para dar otro tipo de salida y con Pinares y Marcelino (Núñez) queríamos sostener la posesión. Esa fue la idea conceptual, después puede salir o no. Lo que yo tengo que ver eso si las decisiones son o no razonables y fueron para eso, tener un mediocampo con más volumen de juego y no terminar defendiendo los centros de Curicó con dos puntas por dentro y jugadores rápidos por fuera (…) Con el diario del lunes es fácil decir si los cambios fueron acertados o no. Si hacemos el tercer gol, se termina el partido y no nos marcaron el cambio al principio del segundo tiempo. Ese combustible que ganaron lo tomaron del primer gol, de un contragolpe, emocionalmente fue difícil porque nos acabábamos de perder el tercero. Retrocedimos bien, estábamos en superioridad numérica, pero defendimos mal el centro y tampoco tuvimos una buena conducta en el área. Ahí empezó otro partido. Curicó no hizo nada diferente a lo que intentó en el primer tiempo, pero no aflojaron en ningún momento”, abundó.

Asimismo, recordó que “el partido se pudo haber definido porque Fuenzalida y Zampedri estaban debajo del arco. Si era el 3-0, se cerraba. Después del primer gol de ellos no pudimos hacer pie y con los cambios tampoco, tratamos de meter el uno contra uno, jugar chiquitito, la cancha se puso resbaladiza. El gran mérito de Curicó fue no darse por vencido y sostener la intensidad a fondo durante todo el partido”.

Sobre la defensa, sentenció que “es algo que me preocupa muchísimo, todavía no lo he podido corregir. En la primera rueda fuimos uno de los equipos con más goles en contra y ahora nos han hecho muchos goles también. Estoy muy preocupado por cómo defendemos sin pelota, tengo que trabajar muy duro en el sistema defensivo del equipo y eso parte por los delanteros. No vi intenso al equipo, agresivo. No tuvimos volumen de juego, no nos defendimos con la pelota y cuando nos tuvimos que defender sin ella, no fuimos agresivos”.

“Nunca hablé del pentacampeonato, hable de llegar lo más arriba posible. Y no porque no tuviera confianza, pero estamos armando un equipo para el 2023, se incorporaron futbolistas que nos darán un salto de calidad, pero que en el último semestre su realidad se interrumpió por vacaciones lógicas que no coincidieron con las del equipo, como Dituro. Aued estuvo seis meses sin jugar, Isla jugó poco, Pinares lo mismo. Lleva tiempo ponerlos, vienen de ligas diferentes. Estoy muy contento con el mercado de pases que hicimos, pero vamos a tener mucha paciencia, trabajo y autocrítica, soy el responsable y el conductor del equipo. La responsabilidad es mía de armar un equipo con un nivel de error que nos permita competir y con este nivel de error competir no es tan fácil. Veo esto para adelante con mucho optimismo, con mucha confianza, estoy totalmente convencido que seremos un equipo duro, pero nos tocó un recambio tras un muy mal semestre que implica movimientos de piezas”, complementó.

Finalmente, puso un signo de interrogación al regreso de Nicolás Castillo. “Si podemos hacer un esfuerzo tiene que ser por futbolistas que estén en actividad y competitivos. Aued, Dituro, Pinares, Isla se están poniendo. Estamos en una reorganización del equipo, queremos un equipo sólido como ya fue la UC”, remató.