La definición del Campeonato Nacional entre Colo Colo y Universidad Católica se vuelve más álgida con el correr de las jornadas, y este martes Luciano Aued alzó la voz ante las acusaciones de los albos que aseguraron que el certamen está desvirtuado.

Fue el entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros, el encargado de lanzar la primera piedra tras el triunfo ante Santiago Wanderers, poniendo en tela de juicio la integridad del torneo. "Debería jugarse en igualdad de condiciones siempre, si no aparecen las ventajas para algunos y se perjudica a otros. Se hace un torneo desvirtuado que no le gusta a nadie".

Las palabras del estratega colocolino generaron gran eco, pero hoy en rueda de prensa Luli Aued dejó en claro que en San Carlos de Apoquindo no comparten esa apreciación. "En 2019 hubo los problemas que hubo (estallido social), el 2020 hubo una pandemia, en 2021 se vuelve un poco a la normalidad, pero sigue siendo complicado".

"Los partidos se están jugando en cancha y nos esforzamos por mejorar semana a semana. No me parece tener que dar una opinión de si está bien o mal lo que dicen los demás (por acusaciones de Colo Colo)", explicó el argentino.

"Todos sabíamos desde un principio de torneo cuál era el reglamento. Estaban las reglas claras para todos. A todos nos ha tocado sufrir contratiempos y me parece que estamos en igualdad de condiciones. Hay que seguir para adelante como lo están haciendo todos los equipos", expresó.

Respecto de compartir la cima de la tabla con el Cacique, Aued aseguró que "nosotros venimos trabajando con la meta de lograr el tetratcampeonato. Pensamos en ganar los tres puntos partido a partido. No depende mucho de nosotros lo que hagan los demás".

En cuanto a las polémicas recientes por el arbitraje en el Campeonato Nacional, Aued tampoco quiso profundizar. "Nos preocupamos de lo que nos correponde; entrenar, mejorar. Tenemos cosas que corregir como equipo y vamos por ese camino. No me corresponde hablar del tema arbitral. Hay entes más capacitados para hacerlo, no me corresponde a mi".

Por último, el referente argentino reveló cómo vive la UC este desafiante cierre de año, con la Supercopa y el tetracampeonato en la mira."Lógicamente que competimos para esto: terminar los fines de año con cosas importantes por disputar".

"Peleamos mucho por tener esta copa y este título en juego. Hay que valorar mucho lo que venimos haciendo año a año. Como plantel, no perder ese hambre y deseo e estar siempre arriba, es muy importante", concluyó.