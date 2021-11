Luciano Aued, jugador de Universidad Católica, le bajó el perfil a la polémica que se ha generado por el supuesto penal que no fue cobrado en el inicio del partido que hubiese sido favorable para Universidad de Chile.

El partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile en el Campeonato Nacional dejó una de las polémicas más comentadas por el supuesto penal que recibió Nahuel Luján al primer minuto del compromiso tras una entrada de Sebastián Pérez, pero el cuerpo arbitral no lo sentenció.

Para uno de los referentes del equipo cruzado, Luciano Aued, la reacción sobre esta acción ha sido un poco exagerada. "Fue una jugada rápida y después viéndola hay diferentes interpretaciones pero me parece que Seba llega a la pelota y me parece que es lo que han visto los árbitros para no cobrar el penal", dijo a Los Tenores de Radio ADN.

El mediocampista, sin embargo, cree que se pudo haber señalado. "Era cobrable también el de la mano de Bolados y nosotros no dijimos nada ni nadie salió a hablar de eso, del penal que no se cobró. Me parece que le están dando mucha vuelta a algo que era interpretación y se dio de esa manera", puntualizó.

El argentino analizó las razones de lo complicado que fue el compromiso para los suyos. "Creo que fue un partido duro, difícil, trabado, donde nos costó un poco imponer nuestro juego pero se terminó ganando un partido duro donde sabíamos que era un clásico, que lo teníamos que ganar y que debíamos seguir ahí arriba en la tabla y estamos muy felices por eso".

Universidad Católica tiene en el panorama dos partidos ante rivales que luchan por la salvación como Deportes La Serena y Huachipato. "Yo en el fútbol argentino me ha tocado pelear el descenso, es muy estresante y te obliga a redoblar esfuerzos pero cuando va mal estás mucho más en alerta y todo tratas de hacerlo mucho mejor y sin cometer errores. Estos equipos lo hacen de esta manera y nos van a costar", indicó Aued.