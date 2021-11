Clemente Montes y su golazo: "De chico siempre he tenido un buen cabezazo y en el salto también soy bien atlético"

Clemente Montes fue la figura de Universidad Católica en el triunfo por 2-0 contra Deportes La Serena, anotando un golazo de cabeza con un magistral salto. Tras el duelo, el delantero cruzado valoró su desempeño y el empuje de la UC para seguir peleando por el título arrebatándole otra vez la punta a Colo Colo aunque se de momento.

“Hace rato que no venía jugando. Fue lindo volver y convertir, me sentí alegre y feliz, el equipo demostró que quiere seguir en competencia y estamos buscando el objetivo que tenemos de principios de año”, dijo Montes a TNT Sports.

Agregó que “me están poniendo de 9 para tener más variantes y así, cuando me toque, ser un jugador más polifuncional para tener más opciones para el entrenador, así que muy contento y esforzándome de la mejor manera”.

Consultado sobre su golazo, el joven atacante sostuvo que “de chico siempre he tenido un buen cabezazo y se notó, en el salto también siempre he sido bien atlético, para poder saltar alto”. ¿Su salida en los 60’ con agotamiento físico? “En parte por el nerviosismo de jugar después de mucho tiempo. Me voy a tener que ir caminando para la casa porque estoy apretadísimo por todos lados”, expuso.

Por último abordó su futuro y las opciones de mantenerse o emigrar de La Franja: “son conversaciones que se verán el próximo año, yo ahora estoy enfocado junto con el grupo en tratar de quedarnos con el título de campeón. Trabajamos para eso y ya veremos el próximo año qué pasa”, sentenció Clemente Montes.

Los próximos desafíos de Universidad Católica en la lucha por el título con Colo Colo serán ante Huachipato de local para cerrar contra Everton de visita. Antes, la UC disputará la Supercopa ante Ñublense.