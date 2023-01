Lorenzo Reyes generó interés en Universidad de Chile y espera por alguna opción en el fútbol extranjero mientras piensa la propuesta para renovar en Ñublense que tiene sobre la mesa. El Toño Prieto, uno que sabe mucho de la UC, dijo que los cruzados no se olvidan de Lolo.

Toño Prieto avisa que Lolo es la joya del mercado: "La UC no se olvida de Lorenzo Reyes"

Lorenzo Reyes tuvo una gran temporada en Ñublense, que tendrá una histórica campaña en 2023. Además de intentar revalidar el vicecampeonato obtenido en el Campeonato Nacional del año pasado, disputará por primera vez en su historia la Copa Libertadores. Y una pieza muy importante para conseguir aquel objetivo fue el mediocampista de 31 años.

Por cierto, ese nivel de Lolo llevó a que Universidad de Chile pusiera sus ojos en él, aunque desde la gerencia deportiva dieron algunos porqués para explicar por qué ese traspaso no sería muy beneficioso para el club por las características que hay en el plantel dirigido por Mauricio Pellegrino.

Durante estos días, el volante central surgido en las divisiones inferiores de Huachipato medita la oferta de renovación que puso sobre su mesa la directiva de los Diablos Rojos. Todo se ha dilatado mucho. Y así lo dejó saber el entrenador del cuadro chillanejo, el siempre sincero Jaime García. Mientras el futuro de Reyes se dilucida, parece haber otro interesado más en contar con sus servicios.

Toño Prieto afirma que la UC sigue a Lorenzo Reyes

Ariel Holan lo reconoció hace algunos días en una conferencia de prensa. Para el experimentado director técnico argentino es evidente que falta algo de recambio en el mediocampo de Universidad Católica. Uno de los jugadores por los que se realiza una gestión es Pablo Galdames, aunque es difícil sacarlo del Genoa de Italia, cuadro donde tuvo minutos este jueves por la Coppa Italia en la derrota frente al Genoa.

Por ahora, mientras Matías Dituro no complete su trámite de nacionalización, los cruzados están obligados a fichar un futbolista chileno, pues tienen copados los cupos extranjeros. Por eso es que los nombres de los colombianos Yeison Gordillo y Jorman Campuzano no tienen mucho sentido. Más si se toma en cuenta que la UC sólo ha tenido un jugador de aquel país en su historia: Duvier Riascos. Y el recuerdo no fue del todo grato, más allá de los cuatro tantos que anotó en el Campeonato Nacional 2019, incluido uno de globito a Johnny Herrera en el Clásico Universitario que el equipo de Gustavo Quinteros le ganó 4-0 a la U.

Es entonces que aparece el nombre del ex Betis de España y Atlas de México para desembarcar en San Carlos de Apoquindo. "A mí me cuentan que la UC no se olvida de Lorenzo Reyes", manifestó José Antonio Prieto en la edición de este viernes 13 de enero del programa Al Aire Libre en Cooperativa.

El popular Toño Prieto siempre ha estado muy bien informado del acontecer de la Franja, pues en su época de reportero cubrió el devenir diario de Universidad Católica. También es parte de una familia que tiene una trascendencia enorme en el cuadro precordillerano: es hijo de Andrés Prieto y sobrino de Ignacio Prieto, dos glorias del fútbol chileno y la UC. ¿Qué pasará? Pronto quedará claro, pero podría haber un Lolo sorpresa para Holan.