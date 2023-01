Mauricio Pellegrino cuenta las horas para su primer partido más o menos en serio al mando del primer equipo de Universidad de Chile. El DT argentino tendrá su estreno oficial en la banca de los azules, aunque será en un torneo amistoso llamado Copa de Verano que se disputará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El primer duelo de la U será frente a Coquimbo Unido este miércoles 4 de enero a contar de las 20 horas.

Por cierto, el Romántico Viajero aún espera por Cristopher Toselli para competir por el puesto con Cristóbal Campos, quien por motivos personales no viajó a la Región de Coquimbo para afrontar el duelo ante los Piratas. Pero también fue una opción para que el Flaco respondiera por algo que, en cierta medida, se atribuyó a una decisión técnica del ex adiestrador de Vélez Sarsfield: el frustrado retorno de Marcelo Díaz al Centro Deportivo Azul, pues el Carepato finalmente se enroló al Audax Italiano.

"Primero, bien lo dijiste, no me corresponde hablar de un jugador que no está en la institución. Las razones obviamente son privadas, no haré público algo de la intimidad y de lo que tenemos", expresó el otrora defensor central del Valencia de España antes de seguir con su explicación.

El ex ayudante de Rafa Benítez en el cuadro che y el Liverpool de Inglaterra prosiguió. "Cuando recibo el equipo, uno tiene huevos en la canasta. Y debo tratar de ponerlos dentro de las posibilidades. Son muchas posiciones que tenemos que reforzar, es simplemente es por eso, un tema de conformación del plantel", sostuvo el estratego que hizo debutar al lateral izquierdo francés Theo Hernández en el Alavés de España.

Pellegrino: "Díaz es un ídolo del club y hay que desearle lo mejor"

De todas maneras, Mauricio Pellegrino no se quedó sólo con eso. "Estamos hablando de una persona que no está, que es un ídolo del club y hay que desearle lo mejor, pero eso escapa de nuestro equipo hoy, lo de quererlo o no", manifestó el trasandino de 51 años, que tiene para armar un equipazo con ex pupilos suyos que pasaron o están en el fútbol chileno.

Eso sí, el ex entrenador de Estudiantes de La Plata e Independiente de Avellaneda lanzó una frase muy parecida a la de Michael Clark, aunque no tan tajante como la del presidente de Azul Azul. "Las cuestiones que hemos hablado son privadas, hacemos lo que creemos mejor para la institución. Nada más", cerró el estratego, quien estuvo acompañado por Nery Domínguez en la presentación de la Copa de Verano, certamen para el que todavía quedan entradas a la venta.