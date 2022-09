El fútbol chileno llora este 25 de septiembre de 2022 la partida de una gloria imborrable: Andrés Prieto Urrejola, el Chuleta, aquel centrodelantero que jugó el Mundial de Brasil en 1950 con la Roja. Aquel director técnico histórico. Aquel apasionado por el fútbol durante la mayor parte de los 93 años que vivió y que con apenas 11, cuando estudiaba en el colegio San Ignacio de Alonso Ovalle, comenzó un romance interminable con el que para muchos es el deporte más hermoso del mundo.

Fue su nieta, Florencia Prieto, quien hizo pública la noticia a través de sus redes sociales. "Hoy, 25 de septiembre falleció mi querido abuelo Andrés Prieto Urrejola a sus 93 años. Gran padre, abuelo y persona. Grande chuletón", escribió en su cuenta de Twitter la hija de José Antonio Prieto, comentarista del programa Al Aire Libre en Cooperativa.

Pero el recuerdo que deja el oriundo de Santiago, quien en 1947 tuvo una jornada que nunca salió de su mente y su corazón: el debut por la selección chilena. Fue el 6 de diciembre, 13 noches antes de celebrar su cumpleaños. Tenía 18 años y 352 días y jugó en la derrota por 6-0 de Chile ante Uruguay en el Sudamericano de Guayaquil.

Fue mundialista en Brasil 1950, donde anotó un gol. Hace algunas semanas, en una conversación con la revista Tribuna Andes, admitió que no quería competir en la cita más importante del fútbol en el orbe. "No quería ir, mi papá me obligó y me dejó en el avión", le contó a su nieta en una entrevista que seguramente ella jamás borrará de sus más valiosos recuerdos.

La exitosa carrera como DT del indeleble Andrés Prieto

A dos años de haberse retirado como jugador profesional, algo que hizo a los 29, Andrés Prieto comenzó a dirigir. Siguió ese desafío por recomendación de Fernando Riera, el entrenador de la selección chilena en el Mundial de 1962. Por sugerencia de Julio Martínez a la directiva de San Luis de Quillota, el Chuleta estuvo en los Canarios durante una temporada.

"Me gustaba dirigir, me llevaba bien con los planteles. Tenía muchos amigos en el fútbol, como Alfredo di Stéfano y Néstor Rossi, dos que eran de primer nivel", le dijo a la mencionada revista. También entrenó a Coquimbo Unido. El primer club que dirigió fuera de Chile fue el América de México. De hecho, fue el primer chileno en ser estratego en suelo azteca. "Estuve un año y me aburrí. Me fui y volví a la Unión Española y fui a Argentina. Hice un recorrido bonito por varios países", relató el Chuleta, quien hasta sus últimos días tuvo sintonizado algún partido en la televisión. "Literalmente veo todo lo que pasan en la TV", admitió en esa misma charla.

En el vecino país tuvo una vasta experiencia, aunque en corto tiempo: fue DT de Platense, Vélez Sarsfield y San Lorenzo de Almagro entre 1971 y 1972. "Ser entrenador en Argentina fue lo más difícil porque si bien el fútbol es bueno y competitivo, el hincha es muy exigente. Me fue bien allá, pero me vine porque quise. Fui un entrenador serio, no tengo mucho nombre porque no me gustaban las notas", reconoció también Prieto, quien fue el que hizo debutar al icónico y legendario Carlos Caszely y que fue también el primer técnico en la historia de Cobreloa.