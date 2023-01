El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, se refirió a dos opciones de mercado que Universidad de Chile todavía no resuelve: admitió que continúa la búsqueda de un lateral izquierdo y dejó abierta la puerta para Lorenzo Reyes, aunque no completa.

Universidad de Chile sumó dos partidos amistosos de características oficiales en la Copa de Verano. Los azules cayeron por 2-0 frente a Coquimbo Unido e igualaron 1-1 ante Rosario Central, dos duelos que se disputaron en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y que marcaron, al menos en un encuentro con gente en las tribunas y transmisión televisiva, el estreno de Mauricio Pellegrino en la U.

"Nosotros estamos contentos con el plantel que tenemos. Los partidos que hemos jugado sirven para seguir evaluando", apuntó el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, en relación con el diagnóstico que ha hecho junto al Flaco respecto de la plantilla de la U para comenzar la temporada 2023, que por el momento tiene a Cristopher Toselli como último refuerzo confirmado.

Eso sí, para varios hinchas hay otros dos puestos flojos en cuanto a cantidad y calidad de futbolistas disponibles. Uno está en el lateral izquierdo. José Castro jugó ante los Piratas y los Canallas, pues Marcelo Morales está con la Roja Sub 20 en las prácticas para afinar detalles y competir en el Sudamericano de la categoría, que se realizará en Colombia.

"He escuchado que se habla del lateral izquierdo. Lo veo desde un lado que hemos confiado en dos jugadores de casa que tenemos. Antiguamente no se potenciaban muchos jugadores de casa en la U tal vez, ahora es parte del proyecto deportivo. Está José Castro y Marcelo Morales, que es lamentable para nosotros no tenerlo en las primeras fechas, el mismo caso que Yahir Salazar", aseguró Mayo en alusión a los convocados por Patricio Ormazábal al certamen continental en suelo cafetalero.

El ingeniero comercial que sucedió a Luis Roggiero en el cargo añadió que "Mauricio (Pellegrino) confía mucho en los jugadores que tenemos, pero el plantel no está cerrado", y dio pie a que se continúe en la búsqueda de alternativas para la punta izquierda. En los últimos días, surgió la opción del chileno-canadiense formado en Colo Colo Cristián Gutiérrez, quien milita en los Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer de Estados Unidos.

La U le abre la puerta a Lolo Reyes, pero no completa

Otro puesto que deja dudas en la Universidad de Chile es en la zona media. Como Ñublense aún no consigue la renovación del contrato de Lorenzo Reyes, no fueron pocos los fanáticos del Bulla que apostaron a un retorno del mediocampista al Centro Deportivo Azul.

Por cierto, Manuel Mayo también salió al paso de esta información. "Trato de no hablar de jugadores que no están acá. Conozco a Lorenzo Reyes de cuando fui coordinador y fuimos campeones en 2017, él con Felipe (Mora) tuvieron un rendimiento destacadísimo. Lo ha hecho muy bien en Ñublense ahora", expresó el gerente deportivo de la concesionaria antes de aclarar ciertos puntos.

"En esa posición hicimos un esfuerzo por traer a Emmanuel Ojeda, quien fue uno de los jugadores que venía siguiendo hace mucho tiempo", expresó Mayo en torno a los 400 mil dólares que desembolsó la institución para comprar la mitad del pase del mediocampista de 25 años a Rosario Central.

Pero no se quedó sólo con eso. "Y tenemos otro jugador de casa, que es muy importante para nosotros, como Mauricio Morales. A un jugador como Lorenzo no se le puede descartar. Tenemos que ver qué sistema va a usar preferentemente Mauricio. Si va a jugar con un mediocentro o dos, eso puede cambiar un poco la ecuación. Puede jugar Nery (Domínguez) ahí, Enzo Fernández sumó minutos también y hoy firmó contrato. Lorenzo es lo que es, lo ha demostrado y por su pasado acá, no se puede descartar", culminó, para dejar la puerta que lleva a la vuelta de Lolo Reyes con una parte abierta.