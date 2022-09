Roberto Tomatín Rojas, ex arquero de Universidad de Chile, aborda la polémica que dejó la suspensión del clásico universitario ante Universidad Católica, en el que Mauricio Isla hizo noticia por sus descargos en contra de los jugadores azules.

Tomatín Rojas: "No quiero justificar a Mauricio Isla, pero quizás pasa por un momento complicado"

Uno de los momentos polémicos de la desastrosa jornada del clásico universitario en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso fue protagonizado por Mauricio Isla, justo después de que un conjunto de petardos arrojados desde la barra cruzada reventaran junto al arquero de Universidad de Chile, Martín Parra.

El bicampeón de América se acercó impetuosamente al lugar donde yacía el golero y tuvo un entrevero con sus colegas azules, que lo apartaron con manotazos. Se interpretó que el Huaso quería que el tema no se exagerara, lo que no fue bien recibido por el rival y desató una ola de críticas en redes sociales.

¿Qué le pasó a Isla? Según Roberto Tomatín Rojas, ex arquero de Universidad de Chile, al ex seleccionado se le salió la cadena. "Cuando pasa eso qué vas a hacer, todos pierden el control. Se está descontrolando esto. No es culpa de Mauricio, hoy es uno y mañana otro. Lo preocupante es que esto está dando demasiado de qué hablar", sentenció.

De acuerdo al ex golero, el tema es más colectivo. "No hay conciencia ni educación y en esos momentos es cuando en el humano afloran con mucha fuerza todos los vacíos o problemas que estén pasando", puntualiza.

"No quiero hablar de Mauricio, es un tipo de elite, pero quizás está pasando por problemas que le hicieron desencadenar en ello contra un compañero de profesión. Son muy delicados los estados psicológicos. No lo quiero justificar, pero creo que está pasando por un momento complicado", advierte el ex universitario.

Finalmente, Rojas pide revisar todas las actitudes que se han enervado en los últimos años y que dan cuenta de un momento complejo para la sociedad. "Esto ya es un modo país, es lo que estamos viviendo, todo lo que es delincuencia. Hace mucha falta educación", complementa.