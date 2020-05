Sergio Fabián Vázquez sin pelos en la lengua: “El '94 no nos robó el torneo la U, sino que fueron los arbitrajes”

Este 19 de mayo, pero de 1993 se disputó la final de ida de la Copa Libertadores que tenía a Sao Paulo y Universidad Católica como protagonistas. En ese sentido, Sergio Fabián Vázquez, retirado defensor Cruzado, se refirió a las campañas del 93’ y 94’, en donde la UC fue un activo protagonista de la actividad en el concierto nacional como internacional.

En conversación con Deportes en Agricultura, Charly, como era apodado en esa época, se refirió a la final que perdieron ante el equipo brasileño. “Cuando Sao Paulo contragolpeaba, te atacaban con nueve. Tuvimos un gran primer tiempo, pero en el segundo nos pasaron por encima”, dijo.

Al ser consultado si era cierto que en la noche previa de ese encuentro se sentaron con los dirigentes Cruzados a discutir los premios, mencionó que “sí, es verdad, pero eso no quiere decir que estuvimos desconcentrados durante el partido, porque, te repito, realizamos un gran primer tiempo y en el segundo nos caímos”.

Vázquez celebrando un gol ante la U.

Al ser consultado sobre la campaña de 1994 fue aún más tajante sobre el tema y expresó que “Ese año deslumbrábamos. Nos preocupaba más el arco del frente que el nuestro, pero tuvimos un final horrendo de temporada por culpa de los arbitrajes”.

Al ser consultado si les robaron el torneo, dijo que “sí, pero no nos robó la Universidad de Chile, sino los que nos robaron fueron los árbitros mandados por la gente que los tenía que mandar. Yo no culpo a la U, porque ellos tuvieron lo suyo, si bien en el último partido le dieron una mano inexistente, pero no es culpa de ellos, sino de los que manejan el partido. Ese torneo todo era raro. Cuando jugábamos ante la U, todo era raro”.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Ariel Holan, actual DT de la UC. “Es un técnico que tiene buen formato de juego, pero tiene que darle impronta de equipo con personalidad en lo internacional. Queremos que de una vez por todas la Católica gane todos los torneos internacionales que enfrente”, sentenció.