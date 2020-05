Pedro Pablo Hernández asoma como nuevo refuerzo para Universidad Católica

Atención a la bomba del CDF: El seleccionado nacional y volante de Independiente de Avellaneda, Pedro Pablo Hernández, aparece en el horizonte de un grande del fútbol chileno: Universidad Católica.

Según detalló Jorge Cubillos, periodista del Canal del Fútbol, "hoy desde Argentina me hicieron una consulta: 'fíjate que acá se habla que Tucu Hernández puede recalar en la Universidad Católica' y yo digo 'sí, ¿pero cuándo?' Pronto me dijeron, no es algo que se esté viendo para muy a futuro. Si las condiciones se dan y eventualmente hay un acuerdo, podría ser carta para el equipo de Holan".

"Es chileno, no ocupa cuota de extranjero, es seleccionado. Tuvo una lesión larga, pero ya se recuperó y están vías de volver a la actividad", agregó.

De momento, no existe nada confirmado entre ambos clubes y el jugador, pero al parecer el fichaje estaría cerca de cerrarse. Eso sí, el periodista aclaró que "es difícil pensar, sin saber cuándo va a retornar el fútbol, que un equipo piense en reforzarse por lo que implica el dinero y el flujo de caja".

Hernández jugó en el fútbol chileno en O'Higgins de Rancagua en 2013 y 2014, siendo campeón de Primera División precisamente ante la UC en el Estadio Nacional. Además, fue dirigido por Ariel Holan en Independiente de Avellaneda en 2018 y 2019.