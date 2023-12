Hace solo unas semanas que Pedro Pablo Hernández anunció su retiro de las canchas. El Tucu, campeón con Chile de la Copa América Centenario 2016 y figura clave en el primer título de O’Higgins en su historia, en 2013, cerró una brillante carrera deportiva con una amarga derrota del Capo de Provincia ante Palestino, por 1-0.

Sin embargo, de a poco el argentino-chileno empieza a dejar atrás su faceta futbolística y se embarcó con todo en un nuevo rubro. Aprovechando la época navideña, sacó a relucir toda su veta comercial y se la jugó con un emprendimiento muy digno de la zona en la cual se quedó viviendo.

Nuevo emprendimiento del Tucu tras su retiro

Hace dos días abrió el Instagram de su nueva línea de vinos llamados Tucu8. Ahí, se puede ver al exjugador promocionándolos y destacando que abrir este proyecto es un “sueño hecho realidad”, tal como se puede leer en la descripción de la cuenta.

Estos se pueden adquirir en la viña Lagar de Codegua, ubicada en camino La Leonera s/n. El valor del producto es de 24990 y se pueden comprar de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 18. El propio Tucu lo describió como el “mejor regalo de navidad”.

Eso sí, el talentoso volante anunció que se trata de una edición limitada. No serán muchas botellas y estas están hechas como un recuerdo para la gente de la zona, que tanto disfrutó su presencia en las canchas nacionales. El tipo de vino es un Malbec, una uva que se trajo de Francia y que se esparció por Argentina y Chile.

“Me llena mucho el corazón saber que he podido llegar a la gente de acá y poder brindarles como jugador y persona. Eso es lo más importante”, señaló el día del anuncio de su retiro, marcando a fuego el laso irrompible que tiene con la gente de la sexta región.

“Es una decisión personal que venía pensando. Estoy muy agradecido de O’Higgins. Pasé un mal momento después de la lesión y me abrieron otra vez las puertas para estar acá y sentirme de nuevo jugador. Dije que, si volvía a Chile, el único club en el que jugaría sería en O’Higgins”, cerró.

“Soy un hombre de palabra. Siempre dije que me quería retirar en un club que me lo ha dado todo. O’Higgins es mi hogar y un equipo que quiero mucho. Me hizo crecer como futbolista y como persona, y me dio la posibilidad de estar en una selección en la que me sentí parte de una gran generación”, cerró.

¿Qué registro deja Pedro Pablo Hernández con la selección chilena?

Con La Roja, Pedro Pablo Hernández fue campeón de la Copa América Centenario 2016 con tres partidos. Además, fue subcampeón de Copa Confederaciones 2017 y participó en las Eliminatorias Sudamericanas a Rusia 2018 y la Copa América 2019.

¿En qué equipos jugó Pedro Pablo Hernández?

El tuco Hernández defendió las camisetas de Atlético Tucumán, Racing de Montevideo, Defensor Sporting, DC United, Argentinos Juniors, O’Higgins en dos períodos, Celta de Vigo e Independiente. Con los celestes fue campeón de Primera División 2013 y de la Supercopa de Chile 2014.

