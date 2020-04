Sergio Vázquez: “San Carlos de Apoquindo es uno de los estadios más lindos de Chile”

Este martes Universidad Católica cumplió 83 años de vida y varios exfutbolistas han contado historias ligadas a la institución. En ese sentido, Sergio Fabián Vázquez no quiso ser menos y señaló que el Estadio San Carlos de Apoquindo es “uno de los más lindos de Chile”.

En conversación con RedGol, el retirado defensor mencionó que “me encantaba, ojalá hubiésemos jugado de local los clásicos, como se juega hoy. Nosotros no tuvimos esa suerte, siempre jugábamos en el Estadio Nacional”.

“San Carlos es uno de los estadios más lindos de Chile, un estadio que le debo muchas alegrías, un estadio que mis hijos me vieron hacer goles, donde pude disfrutar, que la gente a la salida me hacía quedarme una hora firmando autógrafos. Si hay algo que hice fue respetar al hincha y no tenía problemas en quedarme el tiempo que sea firmando”, agregó.

Atención #LosCruzados, en el día del aniversario de la UC conversamos en vivo con el gran Charly Vázquez Publicado por RedGol en Martes, 21 de abril de 2020

Pero eso no fue todo, porque dijo que “San Carlos de Apoquindo es una parte muy importante en mi vida”, destacando lo importante que fue esa cancha para el retirado futbolista argentino.

Además, destacó las palabras de Diego Buonanotte y la importancia que tiene el club en los futbolistas extranjeros. “Me quedo con Buonanotte que dice que encontró su lugar en el mundo. No sé qué va a pasar, no tengo idea, pero es una de las declaraciones que siento en carne propia. La UC tiene algo que te enamora, la gente te hace sentir en su casa y más si tu te debes en la cancha, si demuestras hasta que termine el partido, la gente te lo va a agradecer de por vida”.

“Un abrazo grande a los hinchas, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, un feliz aniversario. Agradecerle a la gente del club y la hinchada por esos cuatros años”, sentenció el argentino.