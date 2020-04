Diego Buonanotte: “Le agradezco a la UC y a Mario Salas por devolverme la ilusión de querer volver a jugar fútbol”

El volante de Universidad Católica, Diego Buonanotte, conversó con radio Agricultura sobre el aniversario 83 del club, destacando la gestión que han realizado los últimos años y que los tiene como los actuales bicampeones del fútbol chileno.

“Desde que llegué a Universidad Católica encontré una institución muy humana, algo que no se encuentra siempre. Me llena de orgullo seguir logrando cosas en Católica. En estos cuatro años las cosas han salido bien”, partió mencionando.

Al ser consultado sobre el buen rendimiento del equipo, a pesar de los cambios de entrenadores y jugadores, expresó que “los cambios de entrenadores no son fáciles, pero este grupo de jugadores siempre resuelve estas situaciones. Lo lindo de este grupo es que sigue con esa actitud de seguir logrando cosas”.

Luego, tuvo palabras de cómo se forjó su llegada a San Carlos de Apoquindo y lo importante que ha sido el equipo, sus compañeros y técnicos en el reflote de su carrera.

“Cuando me llegó esta oportunidad lo hablamos con mi papá, quien era fanático del Pipo Gorosito y el Beto Acosta, así que no lo dudé. Luego quiero agradecerle a Universidad Católica por la confianza y luego a Mario Salas, quien me devolvió la ilusión, las ganas de entrenar y de que llegara el fin de semana, él fue muy importante para mí. Venir a Chile es una de las mejores decisiones de mi carrera”, comentó.

Buonanotte es el extranjero con más título en la UC. (FOTO: Agencia Uno)

También, tuvo palabras su mejor compañero en el terreno de juego, Nicolás Castillo. “Con él se hicieron las cosas bien. Es uno de los delanteros más completos con los cuales jugué. Muchos de los goles que metí fueron gracias a él. Me encantaría volver a jugar con él”, mencionó.

Finalmente, se refirió a las opciones de continuar su carrera en la UC, pues su contrato termina en diciembre de este. “Obvio que me gustaría seguir, me siento muy cómodo acá”.

Agregó que “estoy muy cómodo acá, pero dentro de una renovación hay muchas complicaciones, muchas cosas extras que pueden afectar, pero veremos qué pasará de acá a diciembre. Yo soy feliz en la UC, me identifico mucho con el club y veremos qué pasa de aquí a diciembre”, sentenció.