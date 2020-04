Sergio Vázquez aún lamenta y título perdido de la UC ante la U el '94: "Fue por los arbitrajes y por culpa nuestra"

Universidad Católica cumple este martes 83 años y en RedGol conversamos con uno de los mejores defensas centrales que vistió la camiseta cruzada, Sergio Fabián Vázquez, quien repasó sus años jugando en Chile.

El ex zaguero de la selección argentina recordó uno de los momentos más tristes de la UC en su historia, cuando perdieron el título de 1994 a manos de Universidad de Chile, su máximo rival histórico.

El Charly señaló en el programa La Regoleta que no dieron la vuelta olímpica por dos factores: el arbitraje y errores propios.

"Hubo las dos cosas, que a nosotros se nos escapan los partidos donde no pudimos sacar puntos, y lo que pasó con el arbitraje. Lo dice todo el mundo, no sólo los hinchas de la Católica, también se nos escapó a nosotros. No fue solamente el arbitraje, hubo un cierto porcentaje muy elevado, nosotros se nos han escapado puntos increíbles", señaló.

Por otra parte, el ex marcador central recordó a la UC del '93, esa que llegó a la final de la Copa Libertadores, donde perdió en la definición ante el poderoso Sao Paulo.

"Teníamos jugadores excelentes, lo que sí te puedo decir que el equipo del año 93 fue un equipazo, tenía a grandes jugadores como Ricardo Lunari, Juan Carlos Almada, eran muy buenos, que podía salir en cualquier cancha a jugar de igual a igual, y que cometimos el pecado de salir igual a igual en la Libertadores. Si uno tendría la oportunidad de jugar, habría sido más cauto, más como se juegan los partidos, pero el Nacho (Ignacio Prieto) lo que tenía era uno de los mejores técnicos de la confianza que tenía en la cancha, y la forma de ver el juego, como predisponer del jugador de la misma forma", comentó.