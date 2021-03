Poyet no descarta a Saavedra, Montes ni Huerta para el duelo ante Ñublense: "No me adelantaré a tomar una decisión hasta que pase el partido de Chile"

Universidad Católica debutará este domingo en el Torneo Nacional 2021 ante el recién ascendido Ñublense, instancia para la que Gustavo Poyet no descartó a Ignacio Saavedra, Clemente Montes y Valber Huerta, pese a que los tres fueron citados por Martín Lasarte para La Roja.

Los Cruzados se trasladarán hasta el Estadio Municipal de Chillán Nelson Oyarzún Arenas para enfrentar a los campeones de la Primera B, que lograron volver a la división de honor luego de cinco largos años.

Pese a que Gus Poyet es extremadamente cuidadoso a la hora de revelar su disposició táctica y nombres antes de cada partido, este jueves en conferencia de prensa reveló que Saaavedra, Montes y Huerta no están del todo descartados para el partido del fin de semana pese a estar convocados a la selección chilena:

"Te diría que no me voy a adelantar a tomar una decisión hasta que pase el partido (Chile vs Bolivia). Dependiendo de cómo se vaya dando todo tomaré la decisión después. He aprendido por experiencia que siempre pasan cosas. He aprendido a esperar hasta el último porque siempre surgen cosas", comentó el charrúa.

Respecto al duelo ante Ñúblense en sí, Poyet detalló que "es una situación rara. A mitad de campeonato uno tiene una idea más clara del rival. Cambiaron muchísimos jugadores. Ha sido algo más de debate y opiniones de todo el cuerpo técnico para presentarle a los jugadores".

Gustavo Poyet también se refirió a la chapa de favoritos que algunos le adjudican a la UC en la previa del choque con los chillanejos,

"La respuesta fácil es decir que sí, pero por algo está puesto el partido así. Lo definiría como muy interesante esta forma del campeonato chileno de enfrentar al campeón con el que subió. Hace más impredecible el partido", reflexionó.

Poyet cree que el duelo ante Ñublense será interesante.

Por último, el entrenador de la franja aseguró que "no les voy a dar nunca información de cómo jugaremos o trataremos al rival. Cada partido es una historia, yo trato de preparar al equipo lo mejor posible para cualquier situación: que te hagan un gol temprano, que te presionen alto, que se tiren atrás. La mentalidad de un equipo ganador es de resolver el partido como se vaya dando", cerró.

Universidad Católica tendrá su estreno en el Campeonato Nacional 2021 frente a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún este domingo 28 de marzo a las 19:30 horas.

Recuerda que el Campeonato Nacional puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.