El oculto llamado de Rueda a Lasarte tras su llegada a la Roja: "Simplemente nos saludamos y me deseó suerte"

Martín Lasarte asumió el puesto de director técnico de la selección chilena el pasado 10 de febrero tras la dura salida de Reinaldo Rueda, quien emigró al combinado nacional de Colombia, lugar desde donde llamó a Machete para enviarle buenos deseos en su desafío al mando de La Roja.

A más de dos meses de la partida de Rueda de Juan Pinto Durán, Lasarte enfrentó a los medios de comunicación en conferencia de prensa, donde reveló un desconocido cruce telefónico con el ex deté de Chile:

"Lo único que hicimos con el profe fue saludarnos. Él (Rueda) fue muy generoso en llamarme para enviarme sus saludos y buenos deseos", contó Machete.

Lasarte detalló que "a mí personalmente no me pareció, o no me hubiera sentido cómodo llamándolo en el hecho de que él haya tomado otra selección en este caso. Y no me parecía, no me sentía cómodo. No es un tema de él, fue de mi parte".

El estratega uruguayo también se refirió al material con que se encontró en su arribo a las oficinas de la ANFP tras asumir el mando de La Roja, sin embargo, confesó que no le consta que haya sido de autoría de Rueda.

"En (Juan) Pinto Durán había una serie de informaciones. Yo no me puse a preguntar de quién eran, la verdad", dijo Lasarte.

El entrenador de la selección chilena detalló que "el material que teníamos que se había recabado, e incluso algún material que se hizo a posteriori, fue muy valioso".

Machete y La Roja se preparan para enfrentar a Bolivia.

Por lo pronto, Martín Lasarte y las figuras de La Roja se preparan para enfrentar al combinado de Bolivia en un duelo amistoso a disputarse este viernes a las 22:00 horas.

RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming, el partido entre Chile y Bolivia que marcará el debut de Lasarte al mando de la Roja, el viernes 26 de marzo desde el Parque estadio El Teniente de Rancagua.