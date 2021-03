Mac Niven revela duro episodio en La Roja: "Rueda se quería quedar y no tenía por qué salir. La forma fue terrible"

Reinaldo Rueda se despidió de La Roja el pasado 13 de enero para asumir un nuevo desafío al mando del combinado de Colombia, y hoy, a más de dos meses del suceso, el otrora gerente de la selección chilena, Ian Mac Niven, reveló duros detalles de aquel momento.

Poco más de cuatro semanas después de la salida de Rueda, el ex jugador emuló el camino del DT y dejó su puesto en la ANFP, acusando problemas personales, luego de cuatro años en el puesto.

Ahora, libre de las ataduras de su cargo, Ian Mac Niven se sinceró en diálogo con El Mercurio, destapando, entre otras cosas, que el actual estratega cafetalero querñía continuar al mando del combinado chileno:

"Yo no quería ser cómplice de tonteras. Temas de raíz, de cómo funciona la ANFP. Y la forma en que se dio la salida de Reinaldo Rueda fue la guinda de la torta. Ya no podía seguir. No podía avalar eso. La forma fue terrible", contó Mac Niven.