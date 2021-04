Pollo Valencia sorprende y confiesa que rechazó a la U: "Era una propuesta de un equipo del que no soy hincha"

Diego Valencia es uno de los tantos valores del semillero de Universidad Católica que a punta de goles, esfuerzo y talento se ha ganado un espacio en el primer equipo. Sin embargo, la historia pudo ser distinta, luego de que el propio delantero revelara que su carrera podría haber sido en Universidad de Chile y no en la precordillera.

El delantero de los Cruzados ha tenido un crecimiento enorme en los últimos meses, en especial al lado de Fernando Zampedri, goleador del campeonato pasado y gran influencia en el buen presente del Pollo.

Pese a que el artillero suele mostrarse reservado, este sábado mantuvo una extensa conversación con El Mercurio, donde confesó que su vida en el fútbol pudo haber estado ligada a la U, pero el jugador rechazó dicha opción:

"A los 11 años me ofrecieron irme a la U, lo pensamos, pero dije que no. No tenía la madurez de cuando me vine a la UC. Además, era una propuesta de un equipo del que no soy hincha", explicó.