Gonzalo Espinoza y duelo de la U: "Ganar nos dará confianza, el equipo se ve intenso en los entrenamientos"

Universidad de Chile visita a Deportes La Serena este domingo por la tercera fecha del Torneo Nacional. Los azules vienen de tener libre en la primera jornada y empatar 1-1 contra Huachipato el fin de semana pasado. Gonzalo Espinoza no comparte las críticas al Chuncho por presentar un desempeño muy parecido al año pasado.

“No tenemos que volvernos locos por el empate contra Huachipato, el quipo apunta a ser protagonista, jugar en campo rival con muchas llegadas, es lo que el profe nos inculca, tener las líneas cortas. Eso seguramente con el paso de los entrenamientos lo vamos a conseguir”, dijo Espinoza.

El volante azul recordó que la U perdió varios jugadores por casi dos semanas por el contagio múltiple de coronavirus en el plantel y tuvieron poco tiempo para preparar el debut ante los acereros.

“Y no sé si terminamos tan mal como dicen ustedes el torneo pasado. No es de conformista, pero dentro de todas las presiones que teníamos, la ponderada nos complicó, pero salimos terceros de la tabla, ganando los últimos partidos tranquilos. No sé por qué miran tanto el semestre pasado y ahora el partido contra Huachipato… que fue el primero”, expuso.

Agregó que “contra San Lorenzo teníamos el tema de los contagios y no había plantel completo. Hay que tener un poco de paciencia. Se y tengo la fe que con el trabajo que hacemos conseguiremos los resultados para estar felices”.

Respecto a la permanencia del cuestionado Dudamel, más ahora, consideró que “hablar de la continuidad del profe es un tema de los resultados. Si ganamos y empezamos a funcionar como equipo, esa visión que tienen ustedes va a cambiar. Nosotros vamos a hacer el trabajo para quedarnos con el triunfo en todos los partidos”.

Por último abordó el próximo duelo y analizó a los papayeros: “sabemos que ellos vienen con la confianza de ganar, hicieron un buen partido y son un rival difícil de buenos jugadores, manejan bien la pelota y la llegada desde atrás de Sebastián Leyton es fuerte. Tenemos que contrarrestar eso y ser protagonista con la pelota en campo rival”, manifestó.

Sentencia que “estamos enfocados y entusiasmados de poder ir y ganar el partido. Es rico enfrentar a equipos que vienen en alza y es una oportunidad para poder agarrar ritmo. Un par de partidos ganados nos daría confianza. El equipo en las practicas se ve intenso”.