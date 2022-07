César Pinares fue presentado en Universidad Católica, club donde consiguió un gran rendimiento de la mano de Gustavo Quinteros y de Ariel Holan, por lo que el volante aseguró que "desde el primer día que me llegó la opción de volver, no lo dudé".

Tras sus pasos por Gremio y Altay, en Brasil y Turquía respectivamente, cuenta que ahora "llego más maduro, el tiempo y partidos en los dos clubes me dejaron una enseñanza. Obviamente eso lo voy a llevar a cabo en esta temporada para mejor".

El objetivo con el que llega es claro: levantar una nueva copa. "Me atrae es el seguir siendo campeón. La base del equipo está desde que empezaron a ganar los campeonatos y yo aquí pude desarrollar un fútbol muy bueno. Mis compañeros ya están haciendo el trabajo para descontar puntos y luchar por ese penta", contó.

Por lo mismo tuvo elogios para Ariel Holan, el DT de la Franja. "Fue el que me sacó más rendimiento. Conozco el trabajo que hace Ariel día a día y, en lo particular, me gusta mucho y hace que pueda sacar lo mejor de mí. Te exige mucho y te deja las cosas claras dentro de la cancha. Para mi estilo, me favorece mucho".

Sobre el puesto en el que va a jugar, indicó que "con Ariel la mayor parte del torneo jugué siempre como interior derecho, pero después tuve la posibilidad en Gremio de ser enganche o por izquierda, pero siempre en el mediocampo y donde mejor me vi. Eso es bueno para mí, obviamente para el técnico también, porque no solo me quedo en una posición. Quizás por la derecha es donde saqué mi mejor rendimiento. Lo bueno es que no estoy condicionado a jugar en ese puesto".

Sobre eso mismo, se imagina compartiendo en esa zona del campo con ex seleccionados como Mauricio Isla y Chapa Fuenzalida. "Para mí será fácil con la calidad de jugadores que son. El Chapa la tiene clarita para jugar y el Huaso te da siempre una opción de juego. Te simplifican la vida. Si llegamos a estar los tres, será bueno. El juego va a salir solo, fluido, para bien de nosotros y mal para los demás, lo van a pasar mal", cerró Pinares.