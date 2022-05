Los coletazos del violento desenlace en el último clásico entre Universidad Católica y Colo Colo pudieron ser extremadamente graves para el Cacique. Todo a raíz de una investigación que anunció Cruzados para detectar si existió uso indebido de las entradas de cortesía para el cuadro albo, como justificación de la presencia de hinchas visitantes.

El pasado 24 de abril, la tribuna oficial de San Carlos de Apoquindo fue escenario de una desigual riña entre partidarios de ambos equipos, después de los colocolinos celebraran de manera procaz el gol del empate en los minutos finales. Al final, los forofos albos fueron desalojados del recinto.

Pero la investigación de la UC dejaba una puerta abierta. Si se comprobaba que esos hinchas habían ingresado con entradas de cortesía, Colo Colo habría violado el artículo 66° Bis del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, que sanciona explícitamente el "otorgamiento de entradas" a "simpatizantes y adherentes".

La contraversión de la norma tipificada representa un duro castigo. Nada menos que la resta de diez puntos "de los acumulados en el campeonato que disputa a la ocurrencia del ilícito", sanción que hubiera golpeado sensiblemente las aspiraciones de Colo Colo de volver a ganar el Campeonato Nacional después de cinco años.

El plazo establecido para la denuncia



Hasta el momento, Universidad Católica no hace públicos los resultados de la investigación en cuanto a este tema en particular. "No aún", precisaron desde Cruzados. Una buena noticia para el Cacique, que si bien se había declarado inocente de este cargo, ahora tiene la seguridad de que no habrá denuncia al Tribunal de Disciplina, debido a que el plazo para realizarla vence precisamente este lunes.

A esto hay que agregar que, en caso de que se hubiera detectado una falta de este tipo, solamente el directorio de la ANFP está facultado para hacer la denuncia ante el tribunal. Pero de momento no existen señales de ningún movimiento en ese sentido en Quilín, por lo que los abogados tendrán una semana más tranquila.

El cuadro albo volverá al ruedo nacional esta tarde, cuando visite a Curicó Unido por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional, en busca de recuperar el liderato de la tabla de posiciones.