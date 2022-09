Osvaldo Hurtado se lanzó con todo tras la agresión sufrida por el arquero de Universidad de Chile, Martín Parra, con fuegos artificiales en el Clásico Universitario frente a Universidad Católica por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, duelo suspendido en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Si el presidente de Cruzados, Juan Tagle, dio declaraciones en caliente que rayan lo absurdo y ridículo, el ex jugador y referente de La Franja considera sólo una salida: que el partido se dé por terminado con castigo ejemplar para la UC por culpa del o los criminales que lanzaron los fuegos artificiales desde la barra de la Católica.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Arica Hurtado manifestó que fue “increíble… terminar un partido a los 5 minutos con un gol a favor gracias a un penal dudoso, y que comentan esa barbaridad”.

Sobre la misma, el otrora delantero de la UC reclama que él no puede ir al estadio a ver a la Católica con sus hijos, quienes amantes del fútbol asistieron a un partido de Santa Cruz quedando en los registros e impedido de comprar boletos para los duelos cruzados. Mientras, los delincuentes hacen lo que quieren.

“Lo que me da rabia es que yo puedo ir al estadio con mi carnet de entrenador, pero si quiero ir con mi hijo no pueden entrar porque ellos ya fueron a ver un partido de Santa Cruz. Y resulta que los que queremos ir al estadio no podemos y los que no dejan ver fútbol entran bengalas y tienen puerta ancha. De ellos tienen que preocuparse. No puede ser, es de una brutalidad enorme”, sostuvo.

Puntualmente sobre las declaraciones de Tagle, quien se vio más preocupado de no perder el partido que puede significar un cupo a Copa Libertadores, en vez de la salud del arquero rival, expuso que el timonel cruzado estuvo “mal, tratar de tapar lo sucedido con otro escenario… O decir que hay que hacerlo en otro lado porque no se pudo hacer en Valparaíso. Hay tantas reuniones de Estadio Seguro y sigue entrando la misma gente, y los que quieren ir al fútbol no podemos. Alejan a la familia y no hacen nada”.

Por último, Osvaldo Hurtado sentencia que “me llamó la atención lo de Mauricio Isla con Pablo Aránguiz. Si vamos a empezar a perder el respeto entre profesionales estamos jodidos. Y ojalá que el partido ni siquiera se termine de jugar para tener un castigo ejemplar”.