El ex delantero y comentarista deportivo en Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla, se refiere a la sanción presentada por Universidad Católica para el argentino Yamil Asad, quien chocó en estado de ebriedad. En ese sentido, el ex atacante de la selección chilena asegura que estos golpes sirven en la vida y que tiene que asumir sus responsabilidades, destacando que a él también le pudo haber pasado cuando era más joven.

Cuando ha pasado una semana desde que el jugador de Universidad Católica Yamil Asad provocó un accidente automovilístico en estado de ebriedad, en el club salieron a explicar las sanciones económicas que tendrá el argentino, además de cumplir con todo lo que determine la justicia.

Por lo mismo, uno que lo conoce es Mauricio Pinilla, quien en su papel de comentarista deportivo de Deportes en Agricultura, asegura que le parece lo que está haciendo la UC con el jugador y que esto le servirá de experiencia en su vida.

"Está bien. Obviamente, todos los seres humanos hemos cometido errores en la vida y hemos tenido que pagarlos. Que le sirva de aprendizaje a Yamil. Lo conozco, es un buen muchacho, pero cometió un error grave y tiene que pagar las consecuencias. Aunque nosotros opinemos desde todos los puntos de vista finalmente él es el que está sufriendo el percance. Además dejó muchos daños en la vía pública, es una situación compleja. Puede ser un jugador muy importante para Universidad Católica, esperemos que pueda liberar su mente y enfocarse solo en lo deportivo y que después la justicia haga su trabajo", comentó el ex delantero de Universidad de Chile.

En esa línea, Pinigol aseguró que este tipo de situación también le pudo pasar a él cuando era más joven, pero sabe que cuando llegan estos hechos sirven para cambiar el rumbo de la vida y enfocarse en el deporte.

"De juzgarlo personalmente creo que he tenido la fortuna, porque me podría haber pasado un par de veces cuando era más pequeño, y esas responsabilidades creo que uno tiene que ir aprendiendo, la vida te va enseñando, te va golpeando y lo más probable que uno vuelva a cometer errores. Me puede pasar a mi, le puede pasar a otro, pero la vida te va dando este tipo de experiencias que van en beneficio de tu crecimiento como persona y como deportista", finaliza.