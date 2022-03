José María Buljubasich no pierde la calma con la negativa racha de Universidad Católica y revela sus expectativas para Copa Libertadores

Universidad Católica se ha acostumbrado los últimos años a ser el mejor equipo del fútbol chileno, lo que ha quedado en evidencia con el histórico tetracampeonato que alcanzaron, por lo que perder tres fechas seguidas en el Campeonato Nacional 2022 es motivo de profunda preocupación para algunos.

Sin embargo, en la precordillera se toman las cosas con calma y así lo reconoció recientemente el gerente deportivo de Cruzados, el histórico José María Buljubasich, quien en la conferencia de prensa para hablar del caso de Yamil Asad igual fue consultado por esta negativa racha que arrastran.

El Tati no se hizo problemas para responder y partió indicando que “las explicaciones son difíciles de encontrar a veces cuando hay momentos de los partidos en los que se juega mejor que el rival. Hay momentos en los que fuimos superiores y otros donde nos superaron".

Eso sí, el emblemático exarquero de la Franja advierte que "se perdieron tres partidos seguidos, algo que no nos sucedía hace mucho tiempo, pero la verdad es que estamos todos juntos. Cuando se gana ganamos todos y cuando perdemos también perdemos todos, por lo tanto hoy estamos en un desafío y hay que apoyar, cada uno desde su lugar".

Tras eso, destaca la importancia de que "el directorio, la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y los jugadores, cada uno desde su lugar, ayuden a sacar esto adelante. Y esperando poder ganar partidos que es la solución que hay en el fútbol, pero no es más que eso".

"Son situaciones un poco más normales en el fútbol en comparación con lo que nos venía pasando en el último tiempo, estamos empezando el campeonato así que tenemos la tranquilidad de que se está trabajando muy bien, y estamos apoyando todos para seguir ganando partidos”, complementó.

Después, Buljubasich fue consultado con respecto a las expectativas que hay en el club con respecto a su participación tanto en el plano local como internacional, y no dudó en apuntar que “nuestro objetivo principal lo hemos dicho en enero cuando estábamos en la pretemporada, es el pentacampeonato y avanzar a octavos de final de Copa Libertadores".

"Eso es lo primero que se puede hacer en este semestre, y no quiere decir que después si avanzamos a octavos no nos pongamos metas más ambiciosas, el deseo siempre está, las ganas de hacer algo importante a nivel internacional siempre están, pero siempre con los pies sobre la tierra".

Para cerrar, resalta que para esos objetivos es vital "tener la tranquilidad suficiente de saber que hay objetivos como un título nacional, que siempre va a ser donde vamos a tener más posibilidades que tal vez en ganar una Copa Libertadores que la historia misma no lo refleja así, pero eso no quiere decir que los objetivos no estén puestos en avanzar a octavos de final de copa y estaremos muy expectantes de ver qué equipos nos tocan y después hacer una gran copa”.

Ahora, Universidad Católica se enfoca en enfrentar lo que será la séptima fecha del Campeonato Nacional 2022, donde buscarán volver a los triunfos visitando a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua este sábado 19 de marzo desde las 18:00 horas.