La puntera Universidad Católica visita a un Ñublense que quiere meterse arriba en la tabla del Campeonato Nacional este viernes 3 de marzo desde las 20:30 horas. Mauricio Isla ya palpita el duelo de la séptima fecha considerando que el martes se viene el duelo clasificatorio contra Audax Italiano por la Copa Sudamericana.

“Ha sido una semana más corta de lo habitual, estamos acostumbrados a que las primeras semanas fueran más largas porque se jugaba sólo sábado y domingo, pero hemos trabajado bien, con mucha concentración. Será un partido importante contra un rival que propone. Tienen jugadores importantes y un esquema que arrastran desde el año pasado como pilares del campeonato”, dijo Isla en rueda de prensa.

“Será un partido bonito, Ñublense te propone, no esperamos un partido defensivo, ni por ellos no por nosotros. Nosotros trabajamos las cosas negativas, tratamos de mejorar los errores. Hacemos muchos goles, pero tenemos que preocuparnos de los goles que nos hacen, de los muchos balones que perdemos. Eso hace que el rival te llegue y convierta. Ñublense es un equipo con mucha potencia”, agregó el Huaso.

“Y el partido de mañana será importante para lo que viene el martes. Para mejorar y no cometer errores. Un objetivo es clasificar a la Sudamericana. Serán dos partidos muy difíciles, el último con Audax fue así. Esta noche pensamos en un equipo duro como Ñublense y después llegar de la mejor manera al martes”, complementó el lateral.

Por último, Mauricio Isla fue consultado por la experiencia de compartir con Eugenio Mena en la Católica, haciendo además buenas migas con Alfonso Parot y César Pinares.

“Total, no sólo con él (Mena). He complementado una amistad tremenda con Pinares y Parot. Con el que más he compartido es con el Chueco, porque hemos compartido cosas importantes en la selección, cosas hermosas para nuestro país como las Copas América. Pero me alegra y me siento tranquilo en este plantel. Con ellos tres he formado un grupo que me da sabiduría”, sentenció Isla.