Matías Dituro reconoce interés de Brasil: “Hubo sondeos, pero no era el momento. Estoy muy feliz en la UC”

El portero de Universidad Católica Matías Dituro reconoció que existió interés del fútbol brasileño por querer contratar sus servicios, durante el parón de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, las negociaciones no continuaron, porque está feliz jugando en la UC.

En conversación con DirecTV Sports mencionó que “sé por mi representante que hubo sondeos de Brasil, pero a mí no me llamaron. No hubo nada concreto. No era el momento, yo estoy muy feliz acá”.

En la misma línea, pero consultado sobre los objetivos inmediatos que tiene el equipo Cruzado en la Copa Libertadores, en la que deben sumar con urgencia puntos para seguir con opciones de avanzar a la siguiente fase, expresó que:

El portero es titular indiscutido para Ariel Holan. (FOTO: Agencia Uno)

“Debemos ganar los dos partidos en casa en Copa Libertadores y buscar resultados de visita. Nuestra aspiración es avanzar a la siguiente fase. No arrancamos de la forma que queríamos, pero tenemos una oportunidad”, dijo.

Y sobre el Campeonato Nacional, mencionó que “falta mucho campeonato. Somos conscientes que debemos adaptarnos a la seguidilla de partidos, sostener una idea. Muchos equipos pelearán el título. Queremos estar arriba, coronar el objetivo que tenemos”.

Finalmente, tuvo palabras sobre el encuentro ante Huachipato y su nuevo horario, ya que jugarán a las 11:00 de la mañana de este miércoles en el Estadio CAP de Talcahuano.

“Tenemos un plantel amplio, donde todos están capacitados para jugar. El partido ante Huachipato será muy complicado. Jugar a las 11 es diferente. La alimentación es muy importante”, sentenció.

