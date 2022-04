Universidad Católica y Colo Colo empataron 1-1 por la fecha 11 del Campeonato Nacional en un clásico caliente y rodeado de vicios lamentables. El duelo tuvo polémica en la previa por declaraciones de Maximiliano Falcón que molestaron a la UC.

Ya en el duelo hubo lamentables incidentes con verdaderos linchamientos a hinchas de Colo Colo que lograron ingresar a la tribuna pese a que el partido no contemplaba entradas para forofos albos.

Y sobre el terreno de juego, la verdad es que tampoco ayudó mucho la actitud de los jugadores, que aprovecharon cada oportunidad para sacarse ronchas.

Tras el partido declaraciones cruzadas entre ambos equipos otras vez y un comunicado de Universidad de Chile en el que culpaba de las peleas en la tribuna al ambiente y las provocaciones de Colo Colo desde antes del partido.

En el programa Todo Es Cancha, el periodista Marcelo Muñoz salió al paso y criticó duramente la postura y falta de autocrítica de la Católica.

“Me imagino que también se refieren a Fernando Zampedri, cuando pega el manotazo al aire puteando al árbitro y se gana la primera amarilla de forma innecesaria, que después gatilla la expulsión. O cuando se cae en el córner al lado de la galería y se queda tres minutos en el suelo”, dijo Muñoz sobre el comunicado de la UC y el alegato por las provocaciones.

Marcelo Muñoz sentencia: “me imagino que también se refieren a esas demoras o provocaciones que tanto alegan en la Católica. Acá es de los dos lados, no puede ser cuando te conviene… si es vivo el huevón, es vivo para los dos lados, no vivo para un lado y mala leche para el otro. Cortémosla con eso. Dejemos de buscar esa excusa, hubo violencia porque no hubo la seguridad correspondiente”.